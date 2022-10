Une zone de rencontre neutre implantée à Caplan

L'initiative vise à offrir aux citoyens un lieu sous surveillance afin de procéder à des échanges pacifiques. L'objectif est de tenter de prévenir les vols et les agressions.

Si vous avez une transaction à faire avec un individu et vous ne souhaitez pas voir un étranger rentrer chez vous pour payer l’objet que vous avez vendu sur Kijiji par exemple et bien rendez vous sur une zone neutre , explique le porte-parole de SQ Claude Doiron.

À Caplan, la zone sera située dans le stationnement de l’hôtel de ville de Caplan, qui sera sous enregistrement vidéo en continu, 24 heures par jour et 7 jours par semaine.

« C’est un endroit qui offre une certaine forme de sécurité étant donné que ça se déroule sur un terrain neutre et qui est sous surveillance vidéo également. » — Une citation de Claude Doiron, porte-parole de la Sûreté du Québec

Le sergent Doiron explique que cette zone pourrait aussi être fort utile à certains parents.

Ce n’est pas seulement pour les transactions en ligne, mais c’est aussi pour les parents qui ont des enfants en garde partagée et qui doivent s’échanger les enfants et des fois, il peut y avoir des conflits dans ce genre de situations, donc la zone neutre c’est une bonne manière de pallier ce genre de problématique , précise-t-il.

Bien que l’endroit ne soit pas sous surveillance policière en tout temps, la présence de caméras permet néanmoins de revenir sur les événements survenus, au besoin. Les enregistrements vidéo seront conservés sur une période de trois semaines.

Une zone de rencontre neutre permet d'échanger des biens sous surveillance de caméras (photo d'archives). Photo : Radio-Canada

La Zone neutre est aménagée et bien identifiée par du marquage au sol ainsi que par une signalisation permanente.

Le service n’est pas réservé qu’aux citoyens et résidents de la municipalité de Caplan, précise également le sergent Doiron.

Une première dans l’Est-du-Québec

Caplan est la première municipalité gaspésienne à avoir levé la main pour l’implantation d’une zone neutre à la suite de la présentation du projet de la Sûreté du Québec.

La Sûreté du Québec a présenté le projet à la table des maires et c’est la municipalité de Caplan qui a été la première à lever la main et déjà on sait que d’autres municipalités dans la Baie-des-Chaleurs qui ont de l’intérêt à l’implantation du projet , ajoute Claude Doiron.

Il s’agit de la 8e zone de sorte, en collaboration avec la SQ , à voir le jour au Québec. D’autres corps policiers ont aussi créé des zones neutres, notamment la police de Bromont.

Ce projet est aussi inspiré d’une initiative pancanadienne.

Avec les informations d’Isabelle Lévesque et de Roxanne Langlois.