Une publicité sur le tramway parodiée par des opposants au projet

La parodie a été publiée le 9 octobre sur la page YouTube « Indécrottable Québec ». Elle reprend les images d’une capsule publicitaire mettant en vedette Tom Tramway , un animateur de radio fictif utilisé par la Ville de Québec pour rectifier certaines perceptions à l'égard du tramway, le tout sur un ton humoristique.

Plutôt que de vanter les mérites du projet, le personnage parodié y va d’une charge à fond de train contre le tramway. Pendant une vingtaine de secondes, on entend des extraits raboutés d’arguments défendus par des opposants.

Les vraies affaires

La Ville et le bureau de projet font abstraction des citoyens en mettant sur pied des consultations bidon. Le tramway, c’est une dalle de béton qui va séparer la ville sur 20 kilomètres. C’est cinq ans de travaux qui vont paralyser Québec , peut-on entendre dans la vidéo intitulée Réinformation - Tom Tramway vous dit les vraies affaires.

On fait ensuite dire au personnage : Je crois qu’une voie partagée sur une artère comme René-Lévesque, ça va être dangereux pour les gens qui vont circuler à pied. Plus on fouille le dossier, plus on se rend compte des failles majeures de ce projet.

La parodie reprend plusieurs arguments des opposants au tramway, dont celui voulant que la dalle de béton entraîne un «fractionnement des quartiers». Photo : Gracieuseté : Ville de Québec

À 11 h, jeudi, la vidéo n’était plus disponible sur YouTube. Quelques heures plus tôt, il était toujours possible de la regarder. Tout porte à croire qu’elle a été retirée à la suite de l’intervention de la Ville de Québec.

La Ville a signalé la vidéo à YouTube selon les procédures établies par le média , mentionne la Municipalité dans une déclaration écrite envoyée à Radio-Canada.

On n'a rien à voir là-dedans

Plusieurs des extraits sonores qu’on entend dans la parodie proviennent d’une publicité du groupe Québec mérite mieux. On reconnaît notamment les voix de son porte-parole, Donald Charette, et du restaurateur Marc-Antoine Munoz, un opposant au projet de tramway.

Québec mérite mieux dit ignorer qui se trouve derrière la parodie. On n’a rien à voir là-dedans , a indiqué Donald Charette lorsque joint au téléphone par Radio-Canada.

Son groupe ne se formalise pas que des extraits de sa publicité aient été utilisés dans la parodie puisque le sens du message qu’elle véhicule n’a pas été transformé.

Si on nous faisait dire autre chose, à ce moment-là, ça serait un détournement de message, ce qui n’est pas le cas , mentionne M. Charette.

De son côté, la Ville de Québec précise que la campagne publicitaire centrée sur le personnage de Tom Tramway va se poursuivre comme prévu au cours des prochaines semaines dans les réseaux sociaux et les ondes des radios de Québec.