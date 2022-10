Sans eau potable depuis 22 ans, La Martre doit encore attendre

Après avoir cherché une source potable pendant des années, le projet de la Municipalité est maintenant prêt . Les plans et devis ont été réalisés, il ne reste à la Municipalité qu’à lancer ses appels d’offres pour des travaux à l’été 2023. Mais voilà, la Municipalité fait face à une autre embûche.

Avant de voter son règlement d'emprunt, La Martre devra rattraper le retard accumulé dans la vérification de ses états financiers.

Le ministère des Affaires municipales demande que soit auparavant comblé le retard accumulé dans la révision de ses états financiers.

Une rencontre à cet égard a eu lieu cette semaine entre le maire, Yves Sohier, et les représentants du ministère. On nous a bien dit très clairement, que tant et aussi longtemps que la dernière année financière n'était pas terminée avec les chiffres qu'on peut pas avoir le règlement , indique le maire, Yves Sohier.

Cette exigence retardera le lancement des appels d’offres et il ne reste que quelques mois à la Municipalité pour procéder afin que les travaux puissent démarrer au printemps.

Des retards qui s'accumulent

Toutefois cette histoire démarre il y a trois ans, en 2019.

À la suite du départ de sa directrice générale, la Municipalité avait découvert plusieurs manquements dans la tenue des livres comptables.

Elle avait alors confié le mandat de réviser ses états financiers de 2015 à 2018 à une firme comptable. Trois ans plus tard, ce dossier est toujours sur la table.

En raison de problèmes de main-d'œuvre, la firme comptable n’a pas pu remplir son mandat tout en s’assurant de la mise à jour des années subséquentes. Résultat? De nouveaux retards se sont accumulés. Les états financiers de l’année en cours et d’années antérieures n’ont toujours pas été vérifiés.

La Martre vient tout juste de recruter une nouvelle firme, à Gaspé. Elle a aussi parallèlement embauché une ressource pour classer et préparer les documents pour la vérification comptable.

D’ici quelques mois, le maire a bon espoir de tirer un trait sur cette histoire qui plombe les projets de la Municipalité.

Par contre, il explique que si ces travaux ne sont pas terminés au début de l’hiver, les travaux ne pourront pas être lancés l’an prochain. Ça va dépendre vraiment de la firme comptable , commente M. Sohier.

Le maire de La Martre, Yves Sohier, indique que cela fait maintenant neuf ans qu'il travaille à doter son village d'un réseau d'eau potable (photo d'archives). Photo : Radio-Canada

Le travail comptable devra être terminé avant mars, sinon le début du projet devra être reporté à 2024.

Des coûts supplémentaires

Le maire est cependant bien conscient que tous ces délais supplémentaires risquent de faire gonfler à nouveau la facture.

Lors du dépôt des plans et devis juste avant la pandémie, le projet avait été évalué à 7 millions de dollars. C’est maintenant 2 millions de plus.

Lors de sa rencontre avec le ministère des Affaires municipales, le maire aurait souhaité une réévaluation de la part de la Municipalité dans le projet. Au MAMH , les règlements sont vraiment stricts et carrés. On a essayé de tirer un peu sur la corde pour leur filer quelques dépenses qui pourraient occasionner des frais supplémentaires pour nos citoyens.

Il est difficile pour le moment d’évaluer combien la construction du nouveau réseau d’aqueduc coûtera à chaque propriétaire.

La dernière évaluation, réalisée pour un coût de 7 millions de dollars, faisait état d’une augmentation de 150 $ à 500 $ par citoyen. Mais, fait valoir M. Sohier, d'un autre côté, on a une entente avec la caserne de pompiers de Marsoui. On va installer des bornes-fontaines, ce qui aura une incidence certaine sur les coûts de l’assurance habitation qui, on a fait des études, baisseront de 200 $ à 400 $.

Le maire ajoute que les citoyens n’auront plus, non plus, à acheter de l’eau embouteillée.

Le maire évaluait, en 2019, que les tests d'eau hebdomadaires ont coûté 60 000 $ à la Municipalité depuis le premier avis d'ébullition en avril 2000 (photo archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Gestion municipale

Le dossier de la vérification comptable des finances du village et de ses impacts sur le village découle d'un autre problème.

La Martre éprouve de nombreuses difficultés à recruter une ressource en mesure d'assurer sa direction générale.

La dernière personne en poste a quitté ses fonctions cet été. La charge de travail était vraiment trop intense , raconte M. Sohier. Il souligne que ce problème est au cœur des départs des quatre dernières directrices générales de la municipalité. On a les mêmes contraintes, les mêmes règlements que les grosses villes, mais la personne est toute seule pour faire ça.

La Martre a donc entrepris des discussions avec le village voisin de Marsoui pour embaucher une ressource commune entre les deux municipalités. C'est l'avenir de se partager ce genre de services, croit le maire de La Martre. Le MAMH nous dit que c’est vraiment une bonne idée et j'avais une rencontre justement à la MRC, où on me disait aussi que ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir ce genre de partenariat.

Nouvelle route et projet en attente

Par ailleurs, la rénovation du réseau d’aqueduc aurait dû enclencher la réfection de la route 132 qui traverse le village. Il est prévu que 70 % de la route soit refaite, précise M. Sohier.

Le ministère des Transports envisage en effet d’effectuer d’importants travaux, comme la correction de la courbe à l’entrée ouest du village.

Cette courbe de la route 132 doit-être modifiée et le pont, au centre du village, devait être réparé. Le ministère des Transports prévoyait faire ces travaux après celui de l'aqueduc, mais a finalement décidé cet été de lancer le chantier du pont (photo archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Toutefois, le calendrier du chantier a été repoussé puisque la rénovation du réseau d’aqueduc oblige à couper la route 132. C'est sûr qu'il [le ministère] aurait aimé qu'on passe, puis après ça, qu'il refasse les routes au complet , explique le maire.

Le ministère pourrait par contre ne pas attendre et entreprendre ces travaux au printemps, indique le maire. Déjà, Transports Québec a investi 6 millions cet été dans la réfection du pont qui enjambe la rivière au centre du village. Le chantier sera complété cet automne.

La Martre a aussi dans ses cartons des projets de développement et de réaménagement au centre du village qui ne pourront pas se concrétiser avant la fin du chantier de l’aqueduc et celui de la réfection de la route.