Le CLSC de Rivière-du-Loup ne déménagera pas avant 2024

Trois mois après l'ouverture des soumissions pour trouver un nouvel immeuble au CLSC de Rivière-du-Loup, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent ne sait toujours pas où il déménagera.

Lors de l'ouverture des soumissions, le 14 juillet, quatre offres avaient pourtant été déposées.

La plus basse soumission avait été faite par l'entreprise Carrefour Rivière-du-Loup inc., qui est une propriété de Groupe Mach. L'offre de Groupe Mach, qui est propriétaire du centre commercial de Rivière-du-Loup, était de 4 562 782 $. Le groupe Medway est arrivé deuxième avec une soumission deux fois plus élevée qui se chiffrait à 11 235 241 $.

Les deux autres soumissions ont été faites par des entreprises appartenant à l'homme d'affaires Michel Cadrin et à la propriétaire de l'édifice actuel où se trouve le CLSC.

Mais au cours des dernières semaines, la soumission de Carrefour Rivière-du-Loup, qui était la plus basse, a été jugée non conforme par le CISSS du Bas-Saint-Laurent. Sans s'avancer sur les raisons qui ont mené à cette décision, le porte-parole du CISSS , Gilles Turmel, confirme que différentes évaluations ont été faites avant d'écarter cette proposition.

« Nous avons pris le temps d'obtenir un avis juridique avant de déclarer l'offre non conforme. » — Une citation de Gilles Turmel, porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Ces différentes démarches ont forcé la direction du CISSS à demander un délai supplémentaire avant d'octroyer le contrat.

Au cours des prochaines semaines, la direction régionale enverra sa recommandation au ministère de la Santé et des Services sociaux, qui pourra confirmer l'octroi du contrat. Aucun échéancier précis n'est cependant fixé pour obtenir l'aval du ministère.