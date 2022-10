Des citoyens de Saskatoon demandent la démission du conseiller municipal Randy Donauer

Des résidents de Saskatoon demandent la démission du conseiller Randy Donauer, sur qui pèsent des allégations de maltraitance physique et psychologique envers des élèves de l'école Legacy Christian Academy.

Ces demandes viennent à la suite d'une enquête de CBC citant les allégations de deux anciens élèves du Christian Centre Academy et du Saskatoon Christian centre Church, maintenant appelés Legacy Christian Academy (LCA) et Mile Two Church. Randy Donauer les aurait, disent-ils, frappés avec une batte de bois pour les discipliner.

Un des anciens élèves allègue que le conseiller Donauer lui aurait donné la fessée avec une batte plus d’une dizaine de fois, parfois les pantalons baissés.

D’autres élèves affirment que même si le conseiller était en général plutôt doux, il lui arrivait à certains moments de se mettre en colère et de menacer des enfants pendant l’école du dimanche ou lors d'autres activités.

Le conseiller, qui siège à six comités à la Ville de Saskatoon, a refusé les demandes d'entrevue de CBC et, dans un courriel, a nié toutes les allégations à son endroit.

S'il y a des rumeurs à mon sujet, je nie avec véhémence tout acte répréhensible, écrit-il. Si des plaintes me concernant sont déposées, je me défendrai vigoureusement.

Coy Nollin, un des anciens élèves qui allègue avoir été maltraité par M. Donauer, a mentionné qu’il allait déposer une plainte formelle contre le conseiller du District 5 afin qu’il soit démis de ses fonctions.

Coy Nollin doit rencontrer son avocat jeudi pour évaluer la meilleure façon de porter plainte.

Je fais tout ce que je peux pour exprimer mon opinion et dire que je ne suis pas d'accord avec le fait que cette personne siège au conseil municipal , a déclaré Coy Nolin lors d'une entrevue avec CBC.

Todd Cocks, un citoyen de Saskatoon, a aussi écrit au conseil municipal afin d'obtenir le départ du conseiller.

À ses yeux, le fait que quelqu'un représente la ville de Saskatoon alors que ces allégations sont publiques est révoltant , écrit Todd Cocks.

Je pense que M. Donauer a le droit à un traitement équitable, mais, dans l'intervalle, je pense qu'il devrait être démis de toutes fonctions privilégiées qu'il occupe , ajoute Todd Cocks.

CBC a contacté tous les conseillers de Saskatoon pour leurs commentaires, mais aucun n'avait réagi au moment de publier.

Dans un courriel, le chef du cabinet du maire Charlie Clark a mentionné que ce dernier ne pouvait parler de cette situation au nom du conseil avant que les conseillers aient la possibilité d’en discuter.

Ted Cock, qui est homosexuel, trouve aussi préoccupantes les opinions religieuses de Randy Donauer.

Il fait référence a un vote sur un règlement interdisant la thérapie de conversion dans la communauté.

Randy Donauer a été été le seul conseiller à voter contre ce règlement l'an dernier.

À cette époque, le conseiller affirmait qu'il contestait la définition de la thérapie de conversion contenue dans le règlement.

Randy Donauer avait soumis un amendement qui aurait permis aux adultes consentants de suivre une thérapie ou d'obtenir des conseils qui pourraient les aider à changer leur mode de vie s'ils le désiraient.

En entrevue, Todd Cocks affirme que d'avoir un conseiller municipal qui a manifestement un malaise face à une partie de la population et qui est aussi visé par ces allégations , est une tache sur la ville.

L’ancien élève de la LCA Coy Nollin s'inquiète aussi de la position du conseiller sur la thérapie de conversion. Cette question est importante pour moi, dit-il, puisque je suis aussi membre de la communauté LGBT .

Dans des témoignages livrés auparavant, Coy Nollin a déclaré que lorsqu’il était élève au Christian Centre Academy, quatre responsables de l’église et de l’école l'auraient soumis à un l’exorcisme, chez lui, pour extirper le démon gai de sa personne.

Des allégations préoccupantes pour le maire Charlie Clark

Dans une déclaration à CBC, Charlie Clark a qualifié ces allégations de préoccupantes.

Le maire de Saskatoon mentionne qu’il a appris l’existence des faits allégués mardi, au moment où ces informations ont été publiées.

J'ai énormément de respect pour la force de ces élèves qui se manifestent et racontent leur histoire, déclare Charlie Clark. En tant que communauté, nous devons comprendre l’impact de ce vécu tout en tenant compte de l'enquête criminelle en cours.

Coy Nollin et un autre ancien élève de la Legacy Christian Academy ont fait des déclarations à la police au sujet de Randy Donauer.

L’avocat responsable du possible recours collectif des anciens élèves de la LCA souligne que toutes les allégations à l’endroit du conseiller Randy Donauer s'ajoutent aux dizaines de plaintes pour agressions sexuelles déposées à la police de Saskatoon jusqu'ici.

La police enquête sur les plaintes de 40 anciens élèves.

Avec les informations de Yasmine Ghania