Le baryum, l’élément le plus lourd détecté à ce jour dans l’atmosphère d’exoplanètes

La haute atmosphère de deux géantes gazeuses ultrachaudes contient du baryum, l'élément le plus lourd jamais détecté dans l'atmosphère d'exoplanètes.

Cette détection accidentelle a été réalisée par des astrophysiciens portugais grâce aux instruments du Très Grand Télescope (TGT) de l'Observatoire européen austral (ESO) installé au Chili.

Impression artistique de l'exoplanète WASP-121 b. Photo : MIT/Mikal Evans

Cette découverte inattendue soulève des questions sur la nature des atmosphères exotiques des exoplanètes WASP-76 b et WASP-121 b , notent dans un communiqué les auteurs de ces travaux publiés dans la revue Astronomy & Astrophysics (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

« Comment un élément aussi lourd peut-il s’être retrouvé dans les couches supérieures de l'atmosphère de ces planètes? » — Une citation de Tomás Azevedo Silva, doctorant à l'Université de Porto

WASP-76 b et WASP-121 b sont parmi les exoplanètes les plus étudiées. Elles sont classées dans le groupe des Jupiter ultrachaudes, et leurs orbites sont si proches de leurs étoiles hôtes que la température à leur surface y dépasse les 1000 °C.

Repères Pas moins de 5178 exoplanètes ont été officiellement détectées dans plus de 3874 systèmes planétaires.

Plus de 8956 exoplanètes supplémentaires sont actuellement en attente de confirmation.

Les astrophysiciens estimaient déjà qu’il pleuvait du fer sur WASP-76 b, mais ils ont été surpris de détecter du baryum, qui est 2,5 fois plus lourd que le fer, dans les couches supérieures de son atmosphère.

Illustration représentant la face nocturne de l’exoplanète WASP-76 b. Photo : ESO/M. Kornmesser

« Étant donné la forte gravité des planètes, nous nous attendrions à ce que les éléments lourds comme le baryum tombent rapidement dans les couches inférieures de l'atmosphère. » — Une citation de Olivier Demangeon, Université de Porto

Sur la Terre, le baryum peut occasionnellement se retrouver dans le ciel, puisqu’il est utilisé pour créer la couleur verte des feux d'artifice, mais le processus naturel qui mène à la présence de cet élément lourd à des altitudes élevées dans ces exoplanètes reste à expliquer.

Représentation artistique de l'exoplanète WASP-121b. Photo : NASA/Engine House VFX/Université d'Exeter

Pour arriver à déterminer de la composition de l'atmosphère des exoplanètes, l'équipe portugaise a utilisé l'instrument ESPRESSO installé sur le TGT. Le baryum a été détecté grâce à la technique de spectroscopie de transit. Lorsque la planète passe devant son étoile, la lumière de l'étoile est filtrée par les éléments et les molécules qui composent la couche gazeuse de la planète, ce qui modifie la lumière stellaire observée à partir de la Terre. Il est ainsi possible d’établir l’empreinte chimique de l’atmosphère à partir du spectre observé.

Dans un futur de plus en plus proche, le Télescope géant européen (qui doit être inauguré en 2025) continuera de scruter les exoplanètes avec ses instruments, tels que le spectrographe ANDES, qui analysera les atmosphères des exoplanètes, grandes et petites, y compris celles des planètes rocheuses semblables à la Terre.