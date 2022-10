Des étudiants manifestent pour la rémunération des stages

L' UQAR a d'ailleurs suspendu les cours, jeudi, en échange de la levée des piquets de grève organisés par les étudiants en début de journée.

On veut être payés pendant nos heures de stage, on veut un vrai salaire. Le gouvernement nous donne des bourses, mais des bourses, c'est pas du tout synonyme de reconnaissance. Si on split ça selon les heures qu'on fait en stage, ce n'est même pas le salaire minimum , plaide Marie-Ève Dugas, qui est étudiante en enseignement et adaptation scolaire.

Mme Dugas affirme qu'avec l'inflation, il est de plus en plus difficile pour les étudiants de payer leur nourriture et leur loyer. C'est l'une des raisons, selon elle, pourquoi les stages doivent être rémunérés.

« Ça ne devrait pas être une habitude de faire du travail gratuit. » — Une citation de Marie-Ève Dugas, étudiante en enseignement et adaptation scolaire

De son côté, la responsable des cycles supérieurs à l' AGECAR , Muriel Mercier, affirme que cette situation a pour effet de décourager certains étudiants.

On est déjà à bout de souffle avant même d'entrer sur le marché du travail , dit-elle, ajoutant que la situation est particulièrement difficile pour les parents qui doivent avoir un emploi, en plus de leur stage non rémunéré, pour subvenir aux besoins de leur famille.

Ça a vraiment une incidence. Il y en a qui, pendant leur parcours, décident de quitter définitivement le métier pour quelque chose de plus payant , dit-elle.

Les étudiants réclament une rémunération de leurs stages obligatoires depuis 2018. Le gouvernement offre actuellement des bourses, mais elles ne sont pas suffisantes, estime l' AGECAR .

D'après des entrevues réalisées par Isabelle Damphousse