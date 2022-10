Le cockpit du futur

« L'écran est fixé sur le tableau de bord, à bout de bras du pilote. Lorsqu’il interagit avec l’écran, ça soulève des enjeux à cause de la vibration de l’appareil. » — Une citation de Philippe Doyon-Poulin, génie industriel, Polytechnique Montréal

Grâce à l'automatisation, plusieurs tâches de vol sont effectuées par l'autopilote. Ici, on pourrait dire que le travail n'est plus tant de piloter que de gérer la mission.

La plupart des tâches auxquelles le pilote est confronté sont des tâches cognitives, donc de prise de décision, d'évaluation d'options, d'anticipation, de jugement, précise Philippe Doyon-Poulin. Et clairement, il faut adapter les outils pour faciliter ces tâches cognitives.

On fait ainsi appel à l'ergonomie cognitive. C'est de la psychologie et de l'ingénierie combinées. On cherche à améliorer l'ergonomie du poste de pilotage pour rendre les opérations plus sécuritaires et plus faciles.

À tour de rôle, 30 étudiants prennent place dans un simulateur. Ce dernier produit des vibrations, les mêmes auxquelles un pilote est normalement confronté. Les étudiants sont soumis à une série de scénarios. On teste l'efficacité et la facilité avec laquelle ils pourront passer des commandes parfois faciles, parfois complexes et à un rythme soutenu.

Ces paramètres sont étudiés sur différents outils de contrôle : un manche (joystick), un bouton rotatif, un écran tactile et un clavier numérique. Ainsi, on pourra les comparer et identifier les plus performants.

Le participant porte des lunettes spéciales. Lorsqu’il effectue une commande, ces lunettes permettent d'étudier son niveau d'attention. On observe aussi la vitesse de réaction et le taux d’erreur.

« On s'intéresse beaucoup à la présentation de l'information, à l'interaction et au dispositif pour aider la prise de décision de nos pilotes. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir combien de temps le participant a pris pour observer un dispositif d’entrée de données versus le fait de se concentrer sur la tâche de vol. » — Une citation de Philippe Doyon-Poulin

Ce n’est que le premier pas vers la mise en place d’un cockpit du futur. L’automatisation, elle, ne cessera pas… Et jusqu’où ira-t-elle?

« Tous les manufacturiers regardent comment augmenter l'automatisation afin d'être capables de réduire le nombre de pilotes pour descendre à un seul pilote, avec l'intention d'être capables de voler sans pilote. » — Une citation de Philippe Doyon-Poulin

Reste à savoir si le passager, lui, sera prêt pour une telle aventure!