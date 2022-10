Désistement de Vincent Boutin de la course à la mairie : « Je n’ai pas été tassé! »

7 septembre 2021. Vincent Boutin rêve de devenir maire de Sherbrooke. Sa candidature est annoncée, son équipe de bénévoles est en place, son programme électoral est rédigé, les pancartes sont sur le point d’être imprimées. Puis soudain, c'est le vertige. Il annonce, à la surprise de tous, qu’il se retire de la course pour des raisons familiales, sans plus d’explications. Après s’être tenu loin de l’espace public pendant un an, il revient aujourd’hui sur les raisons de sa décision, sur le déchirement qu’il a vécu et sur ses projets d’avenir.

Vincent Boutin est catégorique. Il ne s'est pas retiré pour laisser la place à l’ancien ministre libéral, Luc Fortin. Non pas du tout, lance-t-il du tac au tac. C'est vraiment moi qui ai pris cette décision.

Celui qui a été conseiller municipal du district des Quatre-Saisons pendant huit ans croyait vraiment en ses chances d’arracher la mairie de Sherbrooke à Steve Lussier aux élections municipales du 7 novembre dernier. Le porte était ouverte. Les astres étaient alignés : 2021 était le bon moment dans son esprit pour atteindre l’objectif qu’il chérissait.

L'ex-conseiller municipal, Vincent Boutin, revient sur les raisons qui l'ont poussé à se retirer de la course à la mairie de Sherbrooke l'an dernier. Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

« Je voulais être maire de la ville de Sherbrooke pour faire avancer certains dossiers et améliorer la qualité de vie des gens. » — Une citation de Vincent Boutin, ex-candidat à la mairie de Sherbrooke

À l'été 2021, le père de trois fillettes, qui avaient à ce moment 2, 4 et 6 ans, avait raconté à Radio-Canada qu’il était conscient de la lourdeur de la tâche qui l’attendait. Mais, ils avaient un plan de match lui et sa conjointe : faire de la politique en mode conciliation et se réserver des moments en famille immuables, peu importe l’agenda.

Je veux dire aux électeurs que s’ils m’élisent, ils vont aussi élire ma conjointe Ève, mes filles Emma Rose, Sofia et Ellie. Ça veut dire que je ne pourrai pas être dans tous les événements, mais quand je serai là, j’y serai à 200 % , disait-il en juillet 2021.

Quelques semaines plus tard, à peine le travail sur le terrain débuté, il se rend rapidement compte que le plan ne fonctionnera pas. Avoir trois enfants en bas âge demande du temps et de l'implication. Faire un modèle c'est une chose, mais de le vivre en pratique c’en est une autre , explique-t-il.

Avait-il peur de gagner?

Pendant qu’il se prépare à faire campagne contre Steve Lussier et Évelyne Beaudin, quelqu'un lui demande s’il a peur de gagner. Ça le fait réfléchir. S’impliquer à fond dans une campagne demande beaucoup de temps, mais être maire aussi. Pourra-t-il maintenir ce rythme sans que sa famille en souffre?

Vincent Boutin se sent bien aujourd'hui après avoir connu une année difficile à la suite de son désistement de la course à la mairie de Sherbrooke. Il assume aujourd'hui un poste en gestion à l'organisme communautaire, La Grande table. Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

« La campagne finissait peut-être le 7 novembre, mais le vrai travail commençait le 7 novembre au soir. » — Une citation de Vincent Boutin, ex-candidat à la mairie de Sherbrooke

Les questions se bousculent et le doute s’installe. Pendant une fin de semaine en famille dans le bas du fleuve, il discute avec sa conjointe, ses parents et son frère. Il est dans une valse-hésitation. Rester ou se retirer? C’est finalement le 7 septembre sur sa page Facebook qu’il annonce la déchirante décision sans accorder d’entrevue aux médias.

Les gens qui ont des jeunes enfants [savent] que ça demande beaucoup d'énergie et d'encadrement. Je voyais qu’à la maison c'était difficile. Ça me faisait vivre de la culpabilité de ne pas être présent et de voir cet impact-là. On est dans une société qui favorise beaucoup la réussite professionnelle, mais j’ai décidé qu’à ce moment de ma vie, c’était ma famille , explique-t-il.

Rongé par la culpabilité

Si Vincent Boutin se sentait coupable de ne pas être assez présent pour sa famille alors que la campagne n’était pas encore officiellement lancée, il ressent aussi un malaise d’avoir abandonné à la dernière minute les gens qui soutenaient sa candidature. Il a, d’ailleurs, repris contact avec certains d’entre eux qu’assez récemment, confie-t-il.

Tu sais, c’est un processus humain de ne pas se sentir coupable de cette décision-là vis-à-vis les personnes qui m'avaient appuyé.

« Je suis quelqu'un qui va toujours au bout de ce qu'il entreprend. Je ne lâche pas facilement. Il y avait une espèce de deuil associé à cette décision. » — Une citation de Vincent Boutin, ex-candidat à la mairie de Sherbrooke

Vincent Boutin en 2016 lors de son premier mandat comme conseiller municipal à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / ICI Estrie/Carl Marchand

Avec un tel virement de cap, il n’y a pas de retour en arrière possible. Il faut assumer sa décision et apprendre à vivre loin du conseil municipal. Ce travail, il l'adorait juste à voir l’étincelle qui brille dans ses yeux lorsqu’il en parle encore aujourd'hui. J'aime la politique. J'ai suivi ce qui s'est passé lors des élections provinciales. Je recommence tranquillement à suivre ce qui se passe sur le plan municipal parce que dans la dernière année, je me suis vraiment coupé de tout ça.

Même s’il ne veut pas trop entrer dans les détails, on comprend, en lisant entre les lignes, que l’année qui vient de passer a été faite de hauts et de bas pour Vincent Boutin. Il a pris le temps qu’il lui fallait pour déterminer ce que sera sa vie loin de la politique municipale et de l’hôtel de ville.

« Je me suis beaucoup défini par la politique dans ma vie. Comment se redéfinit-on à 37 ans à l'extérieur de la politique? Je pense que ça prend un temps pour y arriver. » — Une citation de Vincent Boutin, ex-candidat à la mairie de Sherbrooke

Un nouveau défi à La Grande table

Aujourd’hui, Vincent Boutin tourne la page sur la politique, du moins pour l’instant. Celui qui disait, quand il était jeune, qu’il voulait devenir premier ministre un jour, refuse de faire quelque projet que ce soit à cet égard. Il a accepté un nouveau défi à La Grande table. Il succède graduellement à l’actuelle directrice, Ginette Valcourt, qui prendra sa retraite en juin prochain.

La Grande table, c’est un organisme qu’il connaît bien puisqu’il s’est impliqué au conseil d’administration pendant des années alors qu’il était conseiller municipal. Il a étudié quelques propositions qu'il a reçues, mais il a finalement opté pour cet organisme qui vient en aide aux familles dans le besoin. La sécurité alimentaire pour les familles vulnérables et pour les enfants dans les écoles qui ne mangent pas tous les jours, c’est une cause en laquelle je crois beaucoup.

C’est sûrement aussi pour s'assurer de bien marquer le coup de ce nouveau départ qu’il nous reçoit dans les locaux de La Grande table qu’il s’empresse de nous faire visiter. Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

Reste que le politicien n'est jamais très loin. Déjà bien au fait des nouveaux défis qu'ils l’attendent, Vincent Boutin explique qu’il compte faire progresser l’organisme, un peu comme il aurait fait avancer des projets à la Ville de Sherbrooke.

« J'ai le goût de participer à répondre à plus de besoins. De faire une différence encore plus positive dans la vie des gens, mais par un autre chemin. » — Une citation de Vincent Boutin, ex-candidat à la mairie de Sherbrooke

Malgré la tâche qui l'attend, Vincent Boutin garde sa famille au cœur de ses priorités. Avant de prendre officiellement les rênes de l’organisme en mars, il prévoit un voyage de deux mois en tente-roulotte dans le sud des États-Unis avec celles qui sont les plus importantes pour lui : Ève, Emma Rose, Sofia et Ellie.