L’offre d’emploi pour occuper le poste de directeur du SPVM est officiellement affiché

Plus de six mois après avoir mis le processus d'embauche sur pause pour mener des consultations publiques concernant le profil recherché du prochain chef de police, la Ville de Montréal a publié une nouvelle offre d'emploi au cours des dernières heures.

Pour solutionner le problème de la violence armée dans la métropole, recruter et fidéliser les policiers ainsi que négocier un contrat de travail avec la Fraternité des policiers et policières de Montréal, la Division des ressources humaines propose une échelle salariale à partir de 174 239 $ jusqu'à 217 791 $ annuellement. Le salaire maximum annuel pour attirer un candidat exceptionnel au-delà des échelons prévus est de 261 347 $.

En tête de liste dans cet affichage, il est question des attentes à l'égard du prochain chef ou de la prochaine cheffe du Service de police de la Ville de Montréal ( SPVM ), dont Radio-Canada avait dévoilé le contenu.

Les candidats devront compter plus de 20 ans d'expérience au sein d'une organisation policière et plus de 7 ans en gestion de personnel.

Au-delà de la gestion quotidienne d'une organisation comptant plus de 6000 policiers et employés civils, dont le budget annuel dépasse les 700 millions de dollars, le prochain chef devra s'attaquer à la violence armée dans la métropole.

À la fin du mois d'août, le ministère de la Sécurité publique a octroyé une enveloppe de 250 millions de dollars pour soutenir financièrement la Ville de Montréal et le SPVM dans sa lutte contre la violence armée.

Cet argent doit notamment servir à recruter de nouveaux policiers, à outiller en matériel les équipes d'enquêtes criminelles et à bonifier des projets communautaires en matière de prévention chez les jeunes des quartiers défavorisés.

En coulisses, on s'attend à ce que le prochain chef présente un plan détaillé pour rétablir le sentiment de sécurité qui a été fortement ébranlé par les événements violents des deux dernières années.

Un service de police plus inclusif

Le prochain numéro un du SPVM devra implanter une culture de valorisation de la diversité et de l’inclusion afin de contribuer à une société plus ouverte et respectueuse .

Même si la police de Montréal s'est dotée d'une politique sur les interpellations, on demande à ce que des actions précises soient mises en place afin de lutter contre le profilage racial et social notamment .

Les candidats ont jusqu'au 4 novembre pour proposer leur candidature.

Le rapport de recherche lors des consultations publiques avait soulevé de grandes préoccupations chez les jeunes de la métropole à l'égard des discriminations systémiques vécues par certains groupes culturels à Montréal.