Course à la mairie d’Ottawa : Catherine McKenney, une campagne à son image

Cet hiver, Catherine McKenney a participé au conseil municipal par vidéo, sur son téléphone, en plein milieu du centre-ville alors pris d'assaut par des manifestants opposés aux mesures sanitaires liées à la COVID-19 et au gouvernement fédéral.

Il s’agissait de faire comprendre au reste du conseil municipal la réalité bruyante du convoi de camionneurs et son impact sur les résidents du centre-ville, notamment dans son quartier, Somerset.

Il fallait que les gens le voient. C’était vraiment une décision de dernière minute. Je me suis fait accoster par quelqu’un pendant mon intervention , a raconté Catherine McKenney en entrevue le mois dernier dans un café de la rue Wellington Ouest, en toute tranquillité, tout près de son bureau de campagne.

Sa décision de se présenter au conseil municipal de façon virtuelle en plein cœur de la manifestation l’a dépeint aux yeux du grand public comme l’un des visages de la résistance au convoi. Et c’est aussi ce qui a probablement contribué à faire de Catherine McKenney une personne pouvant potentiellement succéder au maire sortant, Jim Watson.

Catherine McKenney dit vouloir adopter, un jour, la gratuité du transport en commun, mais que cela ne se fera pas du jour au lendemain. Photo : Radio-Canada / Natalia Goodwin

Mais ce n’est pas pour ces raisons qu’iel a agi ainsi.

Je n’y avais pas beaucoup réfléchi. J’étais juste désespéré. Je ne pouvais pas vivre ça [les manifestations de camionneurs] un autre week-end.

Dans cet article, nous employons le pronom iel, formé à partir des pronoms il et elle, pour désigner Catherine McKenney. Les titres, appellations et accords sont au masculin selon la préférence exprimée par Catherine McKenney.

Quand on discute avec ses amis et ses collègues, désespéré ne fait pourtant pas partie des mots utilisés pour décrire l’élu de 61 ans qui compte deux mandats et qui se présente à la mairie, en plus d’avoir des petits-enfants et d’être adepte de la course.

À la place, ses proches décrivent Catherine McKenney comme une personne ancrée, collaborative et compétente. Son entourage mentionne aussi sa grande compréhension de la bureaucratie municipale, fruit de ses nombreuses années passées au bureau du directeur adjoint de la Ville.

Ses plaidoyers empreints de passion et fidèles à ses valeurs sont connus, et la personne qui représentait jusqu’ici les résidents de Somerset veut continuer dans cette voie, tout en restant réaliste sur ce qui peut ou non être accompli.

[Catherine] est vraiment authentique, fidèle à ses idées , mentionne Simone Thibault, qui a rencontré l’élu il y a trois décennies, quand le duo travaillait pour faire inscrire le nom des femmes et filles assassinées sur un monument au parc Minto.

Catherine est une personne intelligente, consciente et à l’écoute , a écrit dans un courriel le conseiller municipal Jeff Leiper, un de ses fréquents collaborateurs en ce qui a trait aux enjeux de la Ville. Il n’y a pas d’éléphants dans la pièce quand on parle avec Catherine. Tout est sur la table.

Catherine McKenney lors d'un débat électoral sur les questions environnementales le 28 septembre, avec d'autres candidats à la mairie, dont Mark Sutcliffe (à gauche) et Bob Chiarelli (à droite). Photo : Radio-Canada / Patrick Louiseize

D’une petite ville du Québec à la capitale fédérale

Catherine McKenney a grandi à Fort-Coulonge, dans une famille de bûcherons.

C’est à l’adolescence que sa famille a déménagé en Ontario, à Pembroke plus précisément, pour son école secondaire. Son père y enseignait la foresterie au Collège Algonquin. Ses études en science politique à l’Université d’Ottawa l’ont finalement mené dans la capitale fédérale.

Après avoir obtenu son diplôme, Catherine McKenney a décroché un emploi, celui de lire textuellement des articles de presse à la télévision pour les personnes aveugles ou ayant d’autres déficiences visuelles.

La fin des années 1990 marque son entrée en politique municipale, travaillant avec deux conseillers municipaux : Alex Munter, le président-directeur général du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO), qui était alors conseiller municipal dans la banlieue de Kanata, et Diane Holmes, à qui iel a succédé dans le quartier Somerset plusieurs années plus tard.

Catherine McKenney travaillait pour Mme Holmes le matin, et pour M. Munter l’après-midi.

Je pensais aux deux mondes. Ça m’a vraiment donné un aperçu des besoins différents des quartiers de banlieue par rapport à ceux des quartiers urbains, mais aussi leurs similarités.

En 2004, Catherine McKenney a quitté la politique municipale pour occuper la fonction d'adjoint législatif auprès de l’ancien chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) du Canada, Ed Broadbent, puis de son successeur, et à l’époque député de la circonscription d’Ottawa-Centre, Paul Dewar.

Mais en 2008, son parcours a été marqué par un retour à l’hôtel de ville, au poste de conseiller principal pour le directeur adjoint de la municipalité, Steve Kanellakos.

Même si Catherine McKenney pensait avoir les compétences pour occuper cet emploi non partisan, ce ne fut pas toujours facile de mettre de côté sa vision personnelle de la ville.

Je pouvais voir que certaines décisions faites par le conseil municipal à l’époque, comme les coupes en transport et au service des loisirs, n’étaient pas prises dans l'intérêt fondamental de la population , explique la personne qui veut succéder à Jim Watson à l’hôtel de ville.

C’est pendant cette période que l’idée de convoiter un siège autour de la table du conseil a fait son chemin. Et quand Diane Holmes a annoncé sa retraite en prévision de l’élection de 2014, Catherine McKenney a inscrit son nom sur les bulletins de vote dans le quartier Somerset, remportant son pari avec plus de 40 % des voix et battant facilement les 11 autres candidats.

Catherine McKenney a remporté l'élection municipale dans le quartier Somerset en 2014, puis de nouveau en 2018 (archives). Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

La plupart des gens se présentent à la mairie, mais ils ne savent rien sur le [fonctionnement interne] de la Ville , souligne Mme Holmes, qui travaille maintenant dans l’équipe de campagne de la personne qui était autrefois son employé.

Et c’est inhabituel d’avoir quelqu’un qui comprend le point de vue bureaucratique et son fonctionnement, et aussi, qui connaît bien le public.

Un combat pour la bibliothèque et le train léger

Dans les quatre années de son premier mandat, Catherine McKenney a travaillé à l'agrandissement des terrasses en bordure de rue, et a plaidé en faveur de meilleures liaisons cyclables au centre-ville. La construction de la nouvelle bibliothèque centrale d’Ottawa plus près du centre-ville plutôt qu’aux plaines LeBreton a aussi fait partie de ses combats, sans succès toutefois.

En 2018, les électeurs lui ont accordé un deuxième mandat fort, avec les trois quarts des voix, mais aussi un deuxième mandat occupé.

Quand le lancement du train léger d’Ottawa, qui traverse son quartier, s’est transformé en une série d'interruptions de service et de déraillements, Catherine McKenney a été la première personne à proposer une enquête publique pour aller au fond des choses.

L’enquête publique a finalement été ordonnée par le gouvernement de l’Ontario et s’est terminée cet été. Un rapport complet doit être remis au ministère des Transports d’ici la fin du mois de novembre.

Le début de l’année 2022 a été mouvementé pour Catherine McKenney. Le convoi de camionneurs opposés aux mesures sanitaires liées à la COVID-19 a pris d'assaut le centre-ville d’Ottawa, avec ses camions et remorques installés dans les rues des résidents de son quartier, en plus des klaxons qui résonnaient jour et nuit.

Catherine McKenney (deuxième à partir de la droite, sans masque) participe à une « marche de sécurité communautaire » avec les résidents du centre-ville lors de la manifestation des camionneurs, cet hiver, qui ont pris le contrôle du centre-ville d'Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Lors du premier week-end, la situation était tellement tendue que Catherine McKenney ne quittait pas son domicile.

J’avais vraiment peur. Puis je me suis dit que je devais faire quelque chose.

Quelques semaines auparavant, sa candidature à la mairie d’Ottawa avait été annoncée. J’ai commencé à me rendre [aux manifestations] , dit-iel. Et d'ajouter : Je faisais toujours attention .

Puis Catherine McKenney a organisé des promenades communes avec les résidents qui eux aussi ne se sentaient pas en sécurité. Pendant cette période, de nombreux courriels et appels de plaintes à propos du bruit, des gaz d’échappement et de comportements racistes lui ont été signalés.

Sa présence et sa visibilité ont eu un immense impact sur l’occupation qui a duré plusieurs semaines, croit Simone Thibault.

[Catherine] était toujours là , fait valoir Mme Thibault, qui avait pris sa retraite du Centre communautaire de santé Centretown quelques mois plus tôt.

[Catherine] nous soutenait [...] et comprenait ce que nous traversions. [Catherine] était avec nous dans les rues, prêtait attention et essayait d’améliorer les choses.

Catherine McKenney en campagne électorale Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Sortir du placard… deux fois

Pour de nombreuses personnes, les deux mandats de Catherine McKenney autour de la table du conseil municipal, et maintenant sa candidature à la mairie, sont aussi remarquables en raison de ses accomplissements en étant fidèle à ses valeurs.

En obtenant son premier mandat, il y a huit ans, Catherine McKenney devient la première personne non masculine ouvertement membre de la communauté LGBT de l’histoire d’Ottawa à obtenir un siège au conseil municipal.

Au début de son deuxième mandat, Catherine McKenney partage sur Twitter son identification comme personne trans et non binaire.

Même si c’est ainsi qu’iel s’identifie depuis des années, ce n’est qu’en 2019, en pleine augmentation de la transphobie partout , que la décision de faire part de son identité de genre au public est survenue.

C’est devenu un peu viral! Ça m’a surpris. J’imagine que c’était comme mon deuxième coming-out, sans que je le réalise. Je ne me sens pas à l’aise de m’identifier comme elle ou il. Donc avec iel, je me sens plus à l’aise. Mais je sais aussi qu’il y a beaucoup [de personnes] qui luttent avec ça [leur identité de genre] qui peuvent se sentir mal à l’aise de sortir du placard au travail. Et quand vous avez une plateforme publique comme moi, je pense qu’il faut parfois l’utiliser pour le bien public.

Il y a plus de trois décennies, Catherine McKenney a vécu sa première sortie du placard comme jeune homosexuel dans la vingtaine. Encore à l’université, et même sans être intimement lié à la communauté LGBT , l’élu avait quelques amis avec qui tisser des liens.

C’était excitant! C’était aussi terrifiant à l’époque. J’ai vécu beaucoup d’homophobie , témoigne-t-iel. La première fois que j’ai défilé à la Fierté, il y avait peut-être 200 personnes, et personne ne nous encourageait.

Aujourd’hui, Catherine McKenney vit avec sa femme, Catharine, qui partage sa vie depuis 17 ans, et leurs animaux de compagnie : deux chiens et deux chats adoptés et sauvés, mais aussi un rat.

Même pendant une course à la mairie mouvementée, le couple essaie de passer du temps ensemble, notamment pour se détendre devant la télévision. La dernière série que les deux ont dévorée a été la minisérie Dopesick, sur la crise des opioïdes aux États-Unis.

Catherine McKenney (à droite) et son épouse depuis 17 ans, Catharine Vandelinde, et l'un de leurs chiens lors des festivités de la Fierté 2022 à Ottawa. Photo : Dakota Burgin

En l’emportant le 24 octobre, Catherine McKenney deviendrait le deuxième maire ouvertement membre de la communauté LGBT - Jim Watson ayant rendu publique son homosexualité en 2019 après avoir gardé son orientation sexuelle privée pendant 40 ans -, et le premier maire trans et non binaire d’une grande ville canadienne.

Faire l’histoire n’est pas ce qui préoccupe les pensées de Catherine McKenney, même si cela traverse son esprit de temps en temps.

Catherine McKenney essaie plutôt de se concentrer sur sa plateforme, qui comprend des promesses comme le gel des tarifs en transport en commun, la fin de l’itinérance chronique, le maintien des hausses annuelles de l'impôt foncier à 3 % et la transformation de la ceinture de verdure en parc national.

De temps en temps, je pense : "Wow, si j’ai la chance d’être élu, je pense que ce sera une bonne chose! Ce serait plutôt cool!" conclut Catherine McKenney quelques minutes avant de se rendre en vitesse à une autre entrevue.

Sinon, je ne m’y attarde pas, dit-iel. Je ne pense qu’à la campagne.