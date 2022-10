Comparution de Grenon pour tentative de meurtre à Québec

Il doit également comparaitre jeudi avant-midi au Saguenay, pour le meurtre et l’agression sexuelle de Guylaine Potvin, commis à Jonquière en avril 2000.

Grenon, 47 ans de Granby, est apparu par visioconférence à sa première comparution, vêtu d’un t-shirt noir.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales tient à souligner la force et la résilience de la victime pour le dossier de Québec et aussi de la famille de Guylaine Potvin. Ils vivent avec de nombreuses conséquences quotidiennement depuis plus de 20 ans , a souligné le procureur de la Couronne, Me Pierre-Alexandre Bernard, après la première comparution.

La cause de Québec a été reportée au 21 novembre, au stade de l’enquête sur remise en liberté. La poursuite prévoit une divulgation de preuve volumineuse dans ce dossier.

Cette étape devient toutefois théorique, puisque sa mise en accusation pour le meurtre au Saguenay entraine automatiquement son incarcération durant le processus judiciaire.

Plus de détails à venir.

Avec la collaboration de Yannick Bergeron.