COVID-19 : des écoles multiplient leurs efforts pour combler les lacunes d’apprentissage

Cette période, marquée aussi par des séparations des classes en cohortes et des activités annulées, a compliqué la tâche du personnel enseignant de la Division scolaire Pembina Trails de Winnipeg. Plusieurs ne cachent pas leur joie après une rentrée scolaire, en septembre, sans restrictions pandémiques.

À l’école General Byng, dans la région de Fort Garry, l’enseignante des services de soutien Sarah Allum pense que ses élèves sont vraiment heureux d'être de retour en classe, parce qu'ils savent que c'est plus efficace qu'à travers un écran .

« Beaucoup d'élèves ne voient pas cela comme : "Oh, je suis de retour à l'école, c'est si dur". Ils sont en fait heureux d'être ici et d'interagir avec leurs amis et leurs enseignants et d'apprendre. »