Le député de Dieppe Roger Melanson quitte la politique

Il sera en poste jusqu’au 21 octobre.

« Je démissionnerai de mon poste de député de Dieppe. Après douze belles années de service public, il est temps pour moi de relever de nouveaux défis. » — Une citation de Roger Melanson, député de Dieppe

Roger Melanson a été chef intérimaire du Parti libéral et chef de l’opposition officielle jusqu’à tout récemment. Lors de sa carrière de député, il a également été ministre des Finances et ministre des Transports et de l’Infrastructure.

Roger Melanson, nouveau chef intérimaire du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, affirme que le parti doit se renouveler. Photo : Radio-Canada

Élu pour la première fois en 2010, il explique qu’il était temps de donner une autre orientation à [sa] carrière et qu’il va bientôt relever un nouveau défi professionnel en assumant un rôle dans le secteur privé .

Un troisième départ chez les libéraux

Le député de la circonscription de Restigouche-Chaleur, Daniel Guitard, a annoncé qu’il quitte la politique. Il fait le saut en politique municipale et se porte candidat à la mairie de la future municipalité régionale de Belle-Baie.

S'il perd, il quittera tout de même ses fonctions le 22 décembre au plus tard.

Un autre député libéral du nord-est de la province, Denis Landry, a aussi fait savoir qu’il quitterait bientôt l’Assemblée législative pour la politique municipale. Il tentera sa chance à la mairie de la nouvelle municipalité régionale des Hautes-Terres.

Susan Holt, cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Cela signifie donc que trois circonscriptions sont disponibles pour la nouvelle cheffe du Parti libéral Susan Holt, qui n'est pas encore élue.

Susan Holt n'a pas encore dévoilé ses intentions quant à la circonscription où elle compte se présenter.