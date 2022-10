Comparution attendue du présumé meurtrier de Guylaine Potvin

C’est un moment que certains attendent depuis 22 ans qui se déroulera ce matin aux palais de justice de Chicoutimi et Québec. Marc-André Grenon sera accusé du meurtre prémédité et de l’agression sexuelle de Guylaine Potvin à Jonquière en avril 2000 et d'agression sexuelle à l'endroit d'une femme de Québec, quelques mois plus tard.

« J’espère que ses parents soient enfin soulagés et puissent au moins clore leur deuil. » — Une citation de Dolores Sergerie, ancienne camarade de classe de Guylaine Potvin

Dolorès Sergerie étudiait avec Guylaine Potvin et devait la rencontrer pour un travail d’équipe le jour où son cadavre a été découvert. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

« Ça vient me chercher. Ma plus grande crainte était que cette personne-là soit décédée et qu’elle emporte ce secret-là avec elle. » — Une citation de Myriam Blais, ancienne camarade de classe de Guylaine Potvin

L’accusé de 47 ans fait aussi face à des accusations de tentative de meurtre et d’agression sexuelle à l’endroit d’une autre jeune femme pour des événements survenus en juillet 2000 à Sainte-Foy.

« Je ne sais pas sur quoi ils se sont basés pour l'arrêter, mais dites-vous que s’ils l’ont arrêté, c’est parce qu’ils sont solides et qu’ils ont quelque chose de concret. » — Une citation de Dominic Corneau, sergent à la retraite de la Police de Saguenay

Des traces d’ADN avaient permis depuis longtemps aux policiers d’établir un lien entre les deux événements, mais le suspect était toujours au large.

L’ADN en 2000, c’était embryonnaire. Les suspects n’étaient pas nécessairement fichés. Aujourd’hui, de plus en plus les juges et les tribunaux ordonnent de donner des échantillons et avec l’informatique on est capable de retracer des gens. C’était important de bien garder les éléments , explique le sergent à la retraite du Service de police de Saguenay, Dominic Corneau.

En entrevue à C’est jamais pareil, M. Corneau a précisé que la gestion de la scène de crime de l’époque a certainement contribué à la résolution de l’affaire.

Nous autres dans ce cas-là, on a eu des félicitations pour la préservation de la scène de crime par le laboratoire de police scientifique de police à Montréal , se souvient-il.

Des communautés ébranlées

La mort de Guylaine Potvin avait créé une véritable onde de choc dans la communauté étudiante de Jonquière, au printemps 2000.

C’est son ancienne camarade de classe, Myriam Blais, qui l’avait trouvée en se rendant chez elle après qu’elle eut raté un rendez-vous d’équipe important.

Ça a été quelque chose d’éprouvant. Les premières journées, je m’étais barricadée dans mon petit appartement, j’avais peur , a-t-elle confié en entrevue.

L’ancien sergent Dominic Corneau souhaite qu’une page se tourne aussi pour la jeune survivante de Sainte-Foy.

Je suis content pour la jeune fille de Sainte-Foy. Elle n’aura plus plus peur de se promener dans la rue , songe-t-il.

Il espère que ce dénouement servira de rappel à d’autres personnes qui pourraient être touchées de près ou de loin par une affaire non résolue.