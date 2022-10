Richard Fachehoun souligne qu'avec l'arrivée du temps froid, la population est plus vulnérable aux virus respiratoires comme l'influenza et la COVID-19.

Il note que les données récentes en laboratoire indiquent qu’environ 7 % des tests PCR effectués dans la région sont positifs, ce qui représente un taux de positivité plus bas que celui observé dans l'ensemble du Québec.

Le Dr Fachehoun se fait rassurant, pour l'instant. Sur la Côte-Nord, je vous dirais que la situation est stable. On regarde beaucoup plus la tendance. C'est stable, mais c'est très fragile , dit-il.

Le directeur de santé publique au CISSS de la Côte-Nord, Richard Fachehoun (archives) Photo : Radio-Canada / Courtoisie: Richard Fachehoun

Le Dr Fachehoun souhaite toutefois prévenir une vague d'hospitalisations dans la région.

La transmission est en augmentation ailleurs au Québec, ça a peut-être déjà commencé sur la Côte-Nord. On ne l'a pas encore captée comme il faut, mais c'est sûr qu'on ne pourra pas y échapper , explique le directeur de la santé publique nord-côtière.

Il rappelle que les vaccins contre la COVID-19 demeurent le meilleur moyen de se protéger et de contribuer à maîtriser la situation.

À l'instar du ministre de la Santé, Christian Dubé, le Dr Fachehoun invite particulièrement les personnes dont le dernier vaccin remonte à plus de cinq mois ou ceux qui ont contracté la COVID-19 il y a maintenant plus de trois mois à aller chercher une dose de rappel du vaccin.

Ce qu'on demande [aussi], c'est que les personnes de 75 ans et plus et les gens qui souffrent de maladies chroniques, de diabète, de maladies des poumons ou d’un cancer aillent chercher leur dose de vaccination pour l'influenza , précise le Dr Fachehoun.

Moins de COVID-19 dans les écoles

Cet automne, la COVID-19 semble être beaucoup moins présente au sein des écoles primaires et secondaires de la Côte-Nord, en comparaison à la même période l'an dernier.

Les centres de services scolaires du Fer et de l'Estuaire recensent collectivement une vingtaine de cas positifs à la COVID-19 dans leurs établissements, sur un total d'environ 8000 élèves.

Le directeur général du Centre de services scolaire du Fer, Richard Poirier, indique que la situation ne ressemble en rien à celle de l'automne dernier, alors que des centaines d'élèves et de membres du personnel s'absentaient chaque jour en raison du virus.

C’est sûr qu’on craint toujours, avec l'arrivée de l'hiver où il y a [notamment] plus de fenêtres fermées... Maintenant, on espère qu'on va rester dans la situation actuelle, qui est une situation beaucoup plus normale, beaucoup plus usuelle, qui fait du bien à tout le monde, autant dans notre vie scolaire que dans la vie de tous les jours , lance-t-il.

Richard Poirier est directeur général du Centre de services scolaire du Fer (archives). Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

M. Poirier a bon espoir que la situation épidémiologique dans les écoles demeurera stable au cours des prochains mois.

Avec des informations de Lambert Gagné-Coulombe