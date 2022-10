Le vaccin bivalent de Pfizer disponible lundi en Ontario

Les Ontariens de 12 ans et plus pourront recevoir le nouveau vaccin bivalent de Pfizer, qui cible les variants BA.4 et BA.5 d'Omicron, à partir de lundi.

Le gouvernement ontarien indique dans un communiqué que la province reçoit cette semaine ses premières doses du vaccin approuvé la semaine dernière par Santé Canada.

Comme il s'agit d'une dose de rappel, il faut d'abord avoir reçu sa série de vaccins primaires contre la COVID-19. L'intervalle minimum avec la dernière dose est de trois mois, mais la santé publique recommande d'attendre six mois.

Le nouveau vaccin bivalent de Pfizer sera offert dans les centres de vaccination et les pharmacies, notamment.

Selon la province, ce vaccin protège mieux contre les variants de la COVID-19 actuellement en circulation .

La ministre de la Santé, Sylvia Jones, incite aussi les Ontariens à se faire vacciner contre l'influenza.

« Le temps plus froid est arrivé, ce qui entraîne une augmentation des maladies respiratoires. Se faire vacciner reste la meilleure défense contre la grippe et la COVID-19 pour aider les Ontariens à rester en bonne santé et à éviter les hôpitaux. » — Une citation de Sylvia Jones, ministre de la Santé (communiqué)

Les vaccins contre la grippe devraient être offerts au grand public à partir du 1er novembre dans les pharmacies et les cabinets de médecins, notamment.

Nous entrons dans la saison automnale pendant laquelle nous constatons habituellement une augmentation des cas de maladies respiratoires, dont la COVID-19 , note dans un communiqué le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef de l'Ontario.

Les vaccins améliorent votre réponse immunitaire et réduisent le risque de maladie grave, d’hospitalisation et de symptômes après l’infection , ajoute-t-il.