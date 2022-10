Cas de mauvaise gestion à Grandes-Piles : des citoyens ne sont pas surpris

Des citoyens ont payé trop de taxes à la Municipalité, alors que d’autres n’en ont pas assez payé. Une mauvaise application des règlements d’emprunts et des incohérences dans le système de taxation par secteur sont à l’origine du problème, selon la Commission. Des travaux d’asphaltage et un règlement lié à la présence de nouveaux immeubles sont notamment en cause.

Depuis longtemps, des citoyens se questionnaient sur leur compte de taxes, notamment en voyant le nombre de nouvelles constructions sur le territoire. Avec le nombre de personnes qui se sont rajoutées, notre taxe de secteur devrait diminuer, c’est sûr qu’au prorata, qu’on divise par 50 ou qu’on divise par 200, ce n’est pas la même affaire , affirme le résident de Grandes-Piles Michel Paquin.

Ce dont j’ai besoin, c’est d’une ristourne, parce ce que j’ai trop payé , estime M. Paquin, qui croit avoir été victime d’une des erreurs.

La possibilité que les calculs aient été mal faits était connue, selon une autre résidente, André Cossette. C’est quelque chose qui a été mis sur la table [au conseil municipal] plusieurs fois , indique-t-elle. Elle s’attend à ce qu’il y ait une baisse de taxes et espère obtenir des réponses par rapport à ce qui s’est passé.

« On va faire ça dans les règles de l’art », dit la mairesse

On a vraiment présentement l'administration parfaite pour gérer cette situation-là , explique d’emblée la mairesse de Grandes-Piles, Caroline Clément.

Elle affirme qu’une nouvelle administration est en poste depuis environ trois mois. Elle ajoute que les employés ont été choisis dans un processus extrêmement rigoureux, avec une mentalité, déjà, de transparence de travail précis et bien fait .

« C’est malheureux, mais c’est pas irréversible comme situation. » — Une citation de Caroline Clément, mairesse de Grandes-Piles

La Municipalité de Grandes-Piles ne sait pas encore combien d’argent devra être perçu ou remboursé. La mairesse soutient que tout va se faire dans les règles de l’art .

Une correction devrait être faite lors de l’envoi du prochain compte de taxes prévu en février.

Avec les informations de Raphaëlle Drouin