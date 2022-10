Surpris à voler un dépliant, un candidat aux élections municipales d’Ottawa s’excuse

Taayo Simmonds a publié la vidéo provenant d’une caméra de surveillance sur les réseaux sociaux, mercredi soir. La scène se passe le 21 septembre, et on y voit David Hill s’approcher de la porte d’entrée d’une maison, laissant tomber le dépliant de Taayo Simmonds pour le remplacer par le sien.

M. Simmonds a mentionné avoir mis du temps avant de diffuser la vidéo qui lui a été transmise par le propriétaire de la maison en question. Je craignais que ma campagne, ou moi-même, soyons associés à cet incident.

Mais il a estimé que ce geste n’était vraiment pas correct et qu’il méritait d’être dénoncé. C’est de la politique sale.

Taayo Simmonds tente de se faire élire au conseil municipal. Photo : gracieuseté Taayo Simmonds

Les deux hommes tentent d’être élus dans le district de Barrhaven-Ouest. En tout, ils sont quatre candidats. Sadaf Ebrahim et Jay Chadha sont les deux autres.

Pour Taayo Simmonds, une telle action n’est pas une bonne chose en pleine campagne électorale au moment où on désire être élu pour représenter les citoyens.

Une erreur de jugement

David Hill a tenu à présenter à M. Simmonds, par écrit, mes sincères excuses pour mon erreur de jugement .

J’ai toujours fait en sorte que toute mon équipe de campagne et moi-même restons concentrés sur les besoins des résidents de Barrhaven et que nous nous abstenions de nous engager dans toute forme d'attaque personnelle ou de désinformation et que nous nous conduisons avec la plus grande intégrité.

« Dans cet incident particulier, je n'ai pas respecté ces normes, et je m'en excuse sans réserve. » — Une citation de David Hill, candidat aux élections municipales

Ce n’est pas la première fois qu’un candidat se trouve sous les feux de la rampe pour une telle raison. La même controverse a frappé une candidate de Québec solidaire aux récentes élections québécoises et un candidat du Parti libéral du Canada, à Calgary, aux élections fédérales 2021.

Changer le ton de l'hôtel de ville

Taayo Simmonds se présente pour la première fois aux élections municipales. Chose certaine, sa campagne électorale n’a pas été de tout repos. Il dit avoir fait face à un nombre incroyable de vandalismes et de vols de panneaux électoraux.

Lorsque j’ai pris la décision de me présenter, j’ai compris que ce genre de choses pouvait arriver. C’est en partie la raison pour laquelle je me présente, car je veux changer le ton à l’hôtel de ville afin d’éviter ce genre de gros titres.

M. Simmonds a mentionné avoir envoyé une plainte au sujet de M. Hill au greffier, vendredi.

Interrogée à ce sujet, la Ville a déclaré que le comité de vérification de la conformité des élections est responsable de l'examen des plaintes concernant la conduite des candidats aux élections.