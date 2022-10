Des résidents d’Ottawa demandent d’agir contre des rats à l’extérieur d’un Tim Hortons

Joe Remollino dit qu'il s'est arrêté au service au volant du Tim Hortons, au coin de la rue Bank et du chemin Heron pour un café, tôt le matin, et qu'il a été accueilli par la vue de dizaines de souris et de rats se précipitant sur le trottoir à côté du restaurant.

Photo : Gracieuseté Joe Remollino