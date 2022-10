Deux candidats aux élections municipales en C.-B. veulent repenser l’accès au logement

La crise du logement est devenue un enjeu crucial des élections municipales de la Colombie-Britannique, mais elle se vit différemment en fonction des régions. Rencontre avec deux candidats qui espèrent se démarquer avec leurs propositions : Marc Doll, sur l’île Quadra, et Jesse Ritcey, à Kamloops.

D'un côté, les îles de la Colombie-Britannique doivent composer avec peu d’espace. Sur l’île Quadra, à l'est de l’île de Vancouver, multiplier les logements peut se faire de manière limitée, selon Marc Doll.

Le candidat souhaite devenir le directeur régional de la division électorale C qui comprend plusieurs îles avoisinantes, comme l’île Raza ou l’île Hardwicke.

Le Franco-Albertain habite l’île Quadra depuis plus de sept ans. Il y a établi sa ferme avec sa conjointe Jen et ses deux filles. L’île paradisiaque est devenue son chez-soi qu’il partage avec une communauté serrée. Mais à cause du manque de logements abordables, sa communauté se vide, dit-il.

Après avoir quitté l'Alberta, la famille Doll a travaillé dans plusieurs fermes avant de s'établir sur l'île Quadra. Photo : Envoyée par Marc Doll

Pour attirer à nouveau des familles, Marc Doll suggère plusieurs solutions afin d'utiliser l’espace dont l'île dispose. Il propose notamment la cohabitation, un concept utilisé dans de nombreux pays européens où chaque ménage vit dans sa propre résidence et partage des espaces communs. Il croit aussi que les minimaisons et les coopératives peuvent faire partie de la solution.

« Je pense à mes filles et je veux que l'île soit une communauté où les jeunes veulent vivre au lieu de la quitter pour les grandes villes. » — Une citation de Marc Doll, candidat aux élections municipales

Un autre défi auquel font face les îles de la Colombie-Britannique : les locations à court terme du style Airbnb. À Sechelt et à Ucluelet, les conseils municipaux encadrent davantage les propriétaires qui peuvent louer leur habitation à court terme. Sechelt a même récemment voté la limitation du nombre de locations à court terme.

Sur l’île Quadra, Marc Doll estime que plus de 200 résidences sont maintenant destinées à la location à court terme. Il aimerait récupérer les propriétés de personnes qui n'habitent pas l’île, mais ne sait pas encore de quelle manière. Pour lui, imposer une limite ne réglerait pas l’accès au logement.

Il faudrait, selon lui, bien cibler qui pourrait louer ou non des logements à court terme. Certaines personnes qui vivent sur l’île Quadra et qui ont plus d’une résidence dépendent de ce revenu , précise-t-il.

Sa campagne électorale mise aussi sur la création d’une association communautaire formée de bénévoles qui aurait la tâche de formuler des solutions provenant directement de résidents de l’île Quadra pour faire face à la crise du logement. C’est une association pour et par la communauté. Les décisions doivent être prises tous ensemble , explique Marc Doll.

Plus de logements sans compromettre l'environnement

Contrairement à l’île Quadra, l'espace ne manque pas à Kamloops. Jesse Ritcey souhaite multiplier les logements tout en s’assurant qu’aucun projet de développement n’empiète sur les prairies qui abritent 30 % des espèces en danger.

La campagne électorale de Jesse Ritcey est basée sur trois piliers : le logement, la sécurité et la gentillesse. Photo : Envoyée par Jesse Ritcey

Président du Kamloops Naturalist Club et du Kamloops Food Policy Council, le Britanno-Colombien de 36 ans est très impliqué dans sa communauté. Il fait aussi partie du conseil d’administration de la Fierté de Kamloops.

Jesse Ritcey souhaite devenir conseiller parce qu’il y a un manque, selon lui, de diversité d'opinions au sein du conseil municipal sortant.

« Nous n'avons élu que des propriétaires et certains ont plusieurs résidences. Je crois que c’est l'une des raisons pour lesquelles nous voyons si peu d’initiatives pour augmenter l’accès au logement. Ils ne parlent pas assez de la hausse du coût des loyers, des changements climatiques, du transport en commun. Ce sont des enjeux qui préoccupent les jeunes. » — Une citation de Jesse Ritcey, candidat aux élections municipales

Selon Jesse Ritcey, Kamloops est victime de son succès. Plusieurs Britanno-Colombiens y achètent un logement, car ils sont moins chers que dans de grandes villes comme Vancouver. Le candidat estime aussi que la faible densité de la population contribue fortement à la hausse des coûts des services octroyés par la Ville et force les gens à se déplacer en voiture.

Jesse Ritcey, lui-même locataire, propose d’augmenter la densité de la population pour faire baisser l’impôt foncier, notamment sur les terrains d'anciennes fermes. À ce jour, on y retrouve que quelques grandes maisons unifamiliales très espacées. Entre ces maisons, Jesse Ritcey aimerait qu’une variété de logements abordables soient construits, comme des quadruplex et des immeubles bas.

Une autre proposition pour garder des logements abordables et protéger l’environnement serait de développer le transport en commun dans les quartiers éloignés de Kamloops, parce que plusieurs jeunes britanno-colombiens peinent à payer le loyer et l’essence , précise-t-il.

Jesse Ritcey aimerait aussi que la Colombie-Britannique ajoute Kamloops à la liste des villes qui ont une taxe provinciale sur les logements inoccupés afin de décourager la spéculation et l’achat de plusieurs propriétés par des personnes qui n'habitent pas la ville.

C'est samedi qu'il reviendra aux Britanno-Colombiens de choisir les propositions qui leur plaisent le plus parmi tous les candidats de la province, puisqu'ils sont appelés aux urnes.