Les Oilers amorcent leur saison avec un gain contre les Canucks

Connor McDavid a inscrit trois buts et une aide, Leon Draisaitl a récolté trois points et à son premier match dans l'uniforme des Oilers, le gardien Jack Campbell a repoussé 33 rondelles pour récolter la victoire.

Le deuxième but du match de Connor McDavid, avec 4:59 à faire en troisième période a couronné la remontée d'Edmonton.

Le capitaine a complété son tour du chapeau sur une passe d'Evander Kane alors que le filet des Canucks était désert.

Les Oilers ont remporté le match malgré leur indiscipline. Ils ont été punis à huit reprises alors que les Canucks n'ont commis que quatre infractions dans la rencontre.

L'histoire du match

Les Canucks n’ont pas mis de temps à s’inscrire au pointage. Dès les premiers instants du match, le jeune Dylan Holloway des Oilers a remis la rondelle directement sur le bâton d’Ellias Pettersson qui a foncé au filet et qui a déjoué Jack Campbell. C’était 1-0 après 1:49 de jeu.

Les visiteurs ont doublé leur avance 51 secondes plus tard. Jesse Puljujarvi a été incapable de maîtriser une passe de Leon Draisaitl dans le territoire des Canucks. Quinn Hughes a remis la rondelle à Brock Boeser qui lui l’a passé à J.T. Miller qui a battu Jack Campbell d’un tir dans le haut du filet.

Lors du premier tiers, les Oilers ont écopé de trois punitions, les trois en territoire offensif, dont la dernière alors qu’il ne restait plus de temps au cadran.

Edmonton a réussi à résister aux attaques des Canucks lors de leurs deux premiers avantages numériques, mais a flanché lors du troisième. Alors qu’il n’y avait que 39 secondes de jouées au second engagement, les Canucks ont porté le pointage 3-0 grâce au premier dans la Ligue nationale de hockey d'Andrei Kuzmenko.

Les Oilers ont répliqué avec trois buts. Lors d’une supériorité numérique, Leon Draisaitl a été oublié à la gauche de Thatcher Demko, il a inscrit son premier de la saison sur une passe précise de Connor McDavid.

Draisaitl a remis la politesse à son coéquipier une dizaine de minutes plus tard, lors d’une autre supériorité numérique, c’était alors 3-2.

Les Oilers ont nivelé le pointage avec 41 secondes à faire à la deuxième période. Draisaitl a récolté un troisième point en servant une savante passe à Darnell Nurse, un but marqué en infériorité numérique.

Hommage à Ben Stelter

La cérémonie d’avant-match à la Place Rogers a été assez sobre. On s’est contenté de présenter les 19 joueurs en uniforme, sans présenter les blessés, les entraîneurs et le personnel de soutien, comme on a l’habitude de le faire.

Après la présentation des joueurs, une vidéo rendant hommage au jeune Ben Stelter a été diffusée sur l’écran géant.

Le jeune garçon qui est mort du cancer en août avait été une source d’inspiration pour les Oilers en fin de saison et lors des séries éliminatoires.

La famille de Ben était dans les gradins pour assister à la rencontre.

