Des entrepreneurs derrière des commerces de proximité se serrent les coudes

Entre l’inflation, les changements d’habitude des consommateurs et le manque de main-d'œuvre, les temps sont durs pour de nombreux entrepreneurs se spécialisant dans le commerce de proximité et les produits équitables, biologiques et écologiques. Une quinzaine d’entre eux se sont réunis mercredi soir pour réfléchir à des façons de surmonter les nombreux défis auxquels ils font face.

La rencontre, qui s’est tenue au restaurant Auguste, dans le centre-ville de Sherbrooke, a surtout attiré des participants estriens, mais certains d’entre eux sont venus d’aussi loin que Montréal.

La soirée est née de l’idée de la présidente fondatrice de la Savonnerie des Diligences, Marie-Eve Lejour, ainsi que de Pierre Bolduc, le fondateur des deux succursales de l’Écoloboutique.

Mme Lejour indique avoir constaté une baisse de ses ventes depuis mai 2021, et cherche à comprendre pourquoi. On pensait toujours que c’était temporaire, circonstanciel et lié aux mesures sanitaires, mais ultimement, est-ce que c’est vraiment ça?

En réunissant ses pairs, elle souhaitait surtout trouver des pistes de solutions.

« On voit que chez beaucoup de dépositaires, il y a un moins gros achalandage. [...] C’est difficile pour moi d’avoir une lecture tout à fait objective de la situation. C’est pour ça que je voulais faire appel à mes collègues, car à chaque conversation que j’ai, j’ai une différente lecture qui vient nourrir la réflexion. Travailler en silo, en vase clos, c’est un peu plate. Si on peut se partager tous les enjeux, on va peut-être pouvoir avoir des actions plus durables. » — Une citation de Marie-Eve Lejour, présidente fondatrice de la Savonnerie des Diligences

Je veux qu’on reste dans la joie et d’avoir le bonheur de la clientèle, que la clientèle soit heureuse de venir nous fréquenter. Je ne veux pas un discours culpabilisant ou quoi que ce soit, car tout le monde, on sort de pandémie. Je veux qu’on trouve notre ligne de communication et nos axes communs, qui vont bénéficier à tout le monde autour de la table , ajoute-t-elle.

Des défis variés

Parmi les personnes présentes, Johanne Audet, la commerçante derrière le Célestine café, à Sherbrooke, a notamment mentionné que le redémarrage post-mesures sanitaires était plus difficile que prévu.

Pierre Bolduc remarque aussi que les temps ont été durs dans les derniers mois. Il s’est dit touché de voir qu’il n’était pas seul devant les hauts et les bas du marché.

Les premiers temps où ça n’allait pas bien, je me tapais un peu sur la tête. De savoir que je ne suis pas le seul à avoir certaines embûches et des trucs comme ça, ça m’a fait du bien. [...] De vous voir là ce soir, ça m’encourage , a-t-il constaté.

La propriétaire du Silo - Épicerie bio vrac, Nancy Squires, a également fait face à des difficultés. Le 30 juin dernier, sa deuxième et toute nouvelle succursale dans Rock Forest a dû fermer ses portes pour permettre à son équipe de se concentrer sur la première épicerie.

La pandémie a beaucoup affecté notre type de commerce. Si on ajoute l’inflation et le genre de crise qu’on vit actuellement, car on est toujours en crise, je pense… On a pris la décision de concentrer notre énergie dans notre épicerie de l’Est , raconte-t-elle.

Les défis des entrepreneurs sont extrêmement divers, comme ont pu en témoigner deux représentants de l’entreprise Humano mercredi soir. Cette dernière, qui se spécialise dans l’importation d’aliments équitable, a tout perdu en mars dernier lors de l’explosion du centre de valorisation de l’aliment (CVA) de Sherbrooke. L’entreprise reprend finalement son erre d’aller, plusieurs mois plus tard.

Deux représentantes d’Entreprendre Sherbrooke ont aussi pris part à la rencontre afin d’écouter les préoccupations des entrepreneurs.

En plus de la rencontre de mercredi soir, Marie-Eve Lejour a aussi rencontré la ministre responsable de l’Agence de développement économique du Canada, Pascale St-Onge, pour discuter des défis vécus par son secteur en compagnie d’autres entrepreneurs mercredi.