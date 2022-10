La sécheresse incite BC Hydro et des agriculteurs à revoir leur gestion de l’eau

Avec le temps anormalement doux et la sécheresse des dernières semaines en Colombie-Britannique, BC Hydro doit ajuster ses activités afin de retenir de l’eau dans ses réservoirs tout en s’assurant que les écosystèmes environnants puissent être irrigués.

Dans un rapport rendu public jeudi, BC Hydro dénote une baisse allant de 5 % à 66 % du niveau habituel de l’eau dans ses réservoirs à travers la province.

La capacité de BC Hydro à produire de l’électricité n’est pas en jeu ici, [...] c’est plutôt une question environnementale où nous tentons de préserver l’habitat des poissons en aval des barrages , explique le porte-parole de BC Hydro pour l’île de Vancouver, Stephen Watson.

Il assure qu’en 23 ans de carrière, seule la sécheresse de 2006 pourrait être comparable, mais les pluies de l’automne avaient fini par arriver à la troisième semaine d’octobre.

Donc c’est un peu similaire, mais l’afflux que nous observons en ce moment est au plus bas dans plusieurs de nos installations , précise-t-il.

Selon lui, le système d’eau naturelle est plus à risque encore puisque, contrairement aux barrages qui peuvent retenir l’eau et la relâcher selon les besoins, les rivières naturelles s’assèchent.

Pas de précipitations attendues pour le sud de la province

La météorologue Natalie Hasell, d'Environnement Canada, indique que, pour le moment, aucune précipitation n’est prévue dans la prochaine semaine pour le sud de la province. Le nord et le Yukon pourraient toutefois enregistrer certaines précipitations.

Il y a une possibilité que la pluie retourne dans le sud de la province d’ici 10 jours, peut-être un peu plus, mais c’est tellement sec que ça va prendre plusieurs systèmes avant qu’on voie une quantité de précipitations importante , dit-elle.

Entre-temps, la sécheresse a aussi un impact sur les récoltes alors que les agriculteurs peinent à irriguer leurs champs. Sur la côte Sunshine, il est même interdit d’utiliser un système d’arrosage automatique depuis quatre semaines afin de préserver les niveaux d’eau.

La propriétaire de la ferme Grounded Acres Organic, à Gibsons, Mel Sylvestre, explique avoir installé de grands réservoirs pouvant contenir plus de 30 000 litres d’eau en prévision des sécheresses, mais que ce n’est déjà plus suffisant.

Ça fait deux semaines qu’on a plus d’eau et là, on perd nos récoltes , déplore-t-elle.

Le sol des champs de Paige Dampier à Abbotsford est particulièrement sec. Photo : Paige Dampier

À Abbotsford, Paige Dampier, de la ferme Glen Valley Organic, constate elle aussi les pertes causées par la sécheresse qui peuvent avoir un impact sur la production de l’année prochaine, puisqu’un sol sec n’est pas propice à la plantation des semences.

On a essayé de tremper les graines avant de les semer, mais une fois que les graines sont dans le sol, s’il n’y a pas assez d’humidité dans le sol, on va perdre ces semences , dit-elle.

Si les agriculteurs attendent la pluie avec impatience, ils souhaitent aussi que celle-ci survienne en quantité raisonnable, puisqu’un sol sec est plus propice aux inondations.

Avec des informations d'Adjata Camara et de l'émission Phare Ouest