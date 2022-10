Le journal La Liberté vise une offre quotidienne

Ce qui nous force à changer, ce sont les rituels de consommation de nos lecteurs. On s'aperçoit depuis des années que les gens aiment lire leurs nouvelles sur leur mobile, sur Internet , indique la directrice générale et rédactrice en chef du journal La Liberté Sophie Gaulin.

Elle vise la publication de cinq à six articles par jour.

Bien qu'elle ne voit pas une diminution dans les abonnements papier du journal, et que ce produit soit toujours prisé des lecteurs, Mme Gaulin fait toutefois remarquer que le virage vers l'offre quotidienne se veut une façon de renouveler le bassin de lecteur et le rajeunir, il faut s'adapter .

Elle affirme qu'il s'agit d'un virage nécessaire.

Si on reste seulement papier et qu'on n'offre pas ce contenu bonifié, ça va devenir difficile et on va s'essouffler.

Pour arriver à livrer du contenu quotidien, Sophie Gaulin fait savoir qu'il faudrait idéalement multiplier les ressources humaines journalistiques par cinq, ou au moins par trois.

En ce moment dit-elle il y a un ou deux journalistes qui remplissent le journal et on a la semaine pour le remplir .

La directrice et rédactrice en chef à La Liberté, Sophie Gaulin. Photo : Radio-Canada / Simon Deschamps

Des défis financiers, droit devant

Reconnaissant les défis financiers auxquels le média aura à faire face avec cette nouvelle vision, Mme Gaulin avoue que le média est prêt à s'y attaquer.

Il y a une chose que l'on a prouvée à La Liberté dans les dix dernières années, c'est que quand on n'a pas les moyens on se les donne , lance-t-elle.

Elle ajoute que le journal explore d'autres avenues pour aller chercher des revenus, grâce à des subventions, mais aussi grâce aux dons.

Ceci est possible pour La Liberté, alors qu'en 2021, le journal est devenu une organisation journalistique enregistrée ce qui lui confère un statut similaire à celui d'un organisme à but non lucratif.

Sophie Gaulin relate que le Journal La Liberté a d'ailleurs pu collaborer avec le quotidien La Presse au Québec qui fonctionne avec ce modèle depuis quelques années.

Le quotidien montréalais a pu offrir ses conseils sur la façon d'augmenter l'offre tout en augmentant les ressources, souligne-t-elle.

Avec les informations de Godlove Kamwa