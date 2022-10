C’est le retour de la campagne Parraine ta famille du Noël du Pauvre

En 2020, la pandémie a empêché la tenue d’activités-bénéfice en vue d’amasser de l’argent pour le Noël du pauvre. L’idée d’inviter les gens à parrainer leurs concitoyens dans le besoin est venue du Centre d’action bénévole de Shawinigan. Comme il travaille en étroite collaboration avec le Centre d’action bénévole de Nicolet, le directeur Mathieu Gélinas a partagé son idée avec sa collègue de Nicolet, Isabelle Bombardier qui a tout de suite adhéré à son initiative.

Un don de 100 $ permet de parrainer directement une famille, un don de 25 $ soutient un enfant. Cette initiative a permis de récolter 200 000 $ l’an dernier.

Un point de bascule

En entrevue à l’émission En direct, Isabelle Bombardier révèle que déjà les demandes d’aide commencent à entrer. Elle pointe du doigt la hausse du coût de la vie.

La nourriture, le logement on le voit de façon assez marquée, mais aussi l’essence. Quelqu’un en région comme chez nous, avoir une voiture c’est presque nécessaire si on veut avoir un travail. Parfois le travail n’est pas dans le village ou la ville où on habite. L’essence peut faire une grosse différence dans le portefeuille.

Mathieu Gélinas, directeur général du centre d'action bénévole Trait d'Union, constate que de plus en plus de gens se retrouvent dans une situation de vulnérabilité. Avant on avait une certaine clientèle qui avait de la difficulté à arriver et puis là on avait des gens qui y arrivaient tout juste. Maintenant on a atteint un point de rupture, on l'a vu dans les comptoirs alimentaires à Shawinigan, on en parle aussi à Nicolet. Il y a de plus en plus de besoins au niveau alimentaire, au niveau du logement.

Déconstruction des préjugés

La directrice du centre de Nicolet tient à préciser que l’image de la pauvreté a bien changé. La pauvreté, la vulnérabilité maintenant elle est partout. Ça peut être votre collègue de travail, ça peut être le parent d’un ami de vos enfants, ça peut être même dans votre propre famille.

Puisque son organisme gère à la fois les dons et les demandes, elle constate que très souvent les donateurs connaissent très bien les gens qui reçoivent les dons sans même le savoir.