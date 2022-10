Une entreprise de Calgary permet aux gens de fragmenter le paiement de leur loyer

Selon le fondateur et président-directeur général de Zenbase, Koray Oztekin, l'objectif est d’apporter un équilibre entre le moment où les gens reçoivent leurs paies et le moment où ils doivent payer leur loyer.

Notre mission est de donner aux gens un contrôle total sur la façon dont ils gèrent les dépenses de leur ménage , dit-il, ajoutant qu’un marché croissant existe pour ce type de service alors que l’inflation atteint des sommets.

Plusieurs modèles

Selon Tal Schwartz, qui rédige le bulletin d'information Canadian Fintech, il existe différentes façons de louer maintenant et payer plus tard .

Les premiers modèles étaient généralement destinés aux propriétaires et intégrés dans les logiciels de gestion immobilière, dit-il.

Il explique que lorsqu’un propriétaire demandait le paiement d’un locataire, l’option de payer en plusieurs versements était proposée.

Plus récemment, Tal Schwartz explique que des modèles destinés directement aux locataires ont été introduits.

L'un d'eux a été proposé par Chroma Technologies, une autre entreprise de Calgary.

Les utilisateurs versaient à Chroma la moitié de leur loyer le premier jour du mois ou avant. L'entreprise payait alors le loyer du mois entier directement au propriétaire, et les locataires remboursaient le solde à Chroma le jour de paie suivant, explique le PDG et cofondateur Myles Shedden.

Cependant, explique-t-il, moins d’un an après le lancement de son service, Chromas y a mis un terme puisque leurs pertes sur prêts étaient trop grandes.

Selon Koray Oztekin, Zenbase a des taux de défaut de paiement extrêmement bas , car elle travaille directement avec les propriétaires et n'accepte que les locataires qui sont en règle avec le paiement de leur loyer.

Il explique que leurs clients sont généralement des gens qui ont de la difficulté à ramasser de l’argent, mais qui finissent toujours par y arriver.

Nous leur donnons simplement un répit pour qu'ils ne soient pas en défaut de paiement sur d'autres factures , dit-il. L’entreprise offre ce service à un coût oscillant entre 9,90 $ et 19,90 $ par mois.

Bien que la formule louer maintenant, payer plus tard soit encore nouvelle, Tal Schwartz croit qu’elle deviendra très populaire, dans les prochaines années.

Plusieurs entreprises de technologies financières au Canada proposent une telle formule.

Je suis très, très certain que plusieurs autres marques de technologie financière bien connues commenceront à offrir ce service , affirme-t-il.

Zenbase a annoncé plus tôt cette année qu'elle avait amassé 4,1 millions de dollars grâce à une collecte de fonds et qu'elle prévoyait de commencer à s'étendre dans les provinces autres que les Prairies.

Mise en garde

Scott Hannah, président et directeur général de la Credit Counselling Society, ne recommande pas aux gens qui se retrouvent dans une situation financière difficile de se tourner vers un tel service.

S'il s'agit d'un retard de loyer ponctuel, Scott Hannah suggère plutôt de demander à son propriétaire un délai ou encore, une avance à son employeur.

Il recommande également aux gens de surveiller attentivement leur budget et de demander l'aide d'un conseiller en crédit si nécessaire pour éviter de se retrouver à payer plus de 100 $ par an pour qu’une entité paye notre loyer et qu’on lui rembourse immédiatement.

Avec les informations de Paula Duhatschek