Choc à Granby après l’arrestation d’un homme accusé du meurtre de Guylaine Potvin

Un voisinage de Granby est sous le choc après l’arrestation de Marc-André Grenon mercredi matin à son domicile. Ce dernier doit être accusé jeudi pour le meurtre de Guylaine Potvin, survenu il y a plus de 22 ans à Jonquière .

Des enquêteurs de la Sûreté du Québec et le Service de police de Granby se trouvaient encore sur place lors du passage de Radio-Canada en début de soirée mercredi.

Guylaine Potvin a été tuée à Jonquière en 2000. Photo : Sûreté du Québec

Un voisin, Sylvain Boyer, indique que Marc-André Grenon vivait dans le même bloc que lui depuis environ deux ans. Il le décrit comme un homme discret, avec qui il a peu échangé au fil des ans.

Marc-André Grenon, 47 ans, a été arrêté mercredi par la Sûreté du Québec. Photo : Tirée de Facebook

Ça surprend [...]. De la façon qu’on échangeait ensemble, pas souvent, [il était] très poli. On reste dans le même bloc. Si la musique était trop forte, des choses comme ça, on se disait "est-ce que c’est trop fort?”. Très poli, pas d’alcool, je n’ai jamais vu de bouteilles traîner, juste de la cigarette, c’est tout , raconte-t-il.

« Je ne porte pas de jugement aux gens [...]. Mais c’est sûr que ça surprend. » — Une citation de Sylvain Boyer, un voisin

Une autre voisine du quartier, qui a préféré ne pas être nommée par peur de représailles, a dit avoir été ébranlée de découvrir qu’elle habitait à proximité d’un présumé meurtrier.

Ça me fait un petit frisson, disons. Ça me surprend, et je suis émue, vraiment , souligne-t-elle.

Un autre homme du quartier, qui a lui aussi préféré ne pas être nommé, dit avoir remarqué que des policiers se stationnaient dans le secteur, à bord de divers véhicules, depuis des semaines.

J’habite au coin de la rue. [...] Je suis allé voir le monsieur, j’ai demandé si c’était un enquêteur de police. Le premier m’a dit "oui, je suis un enquêteur de police", mais je n’ai pas demandé pourquoi , raconte-t-il.

Il décrit également Marc-André Grenon comme un homme extrêmement discret, alors que tous les voisins se connaissent dans le quartier .

« Ça ne change pas grand-chose pour moi, mais c’est sûr que c’est inquiétant. Je suis content que les policiers aient fait leur job. [...] Je ne connais pas le monsieur, je ne l’ai jamais vu, mais pourtant, ça fait 11 ans que je vis ici. » — Une citation de Un voisin

Marc-André Grenon doit comparaître jeudi. Il sera aussi accusé d'avoir agressé sexuellement Guylaine Potvin.

Il devra par ailleurs faire face à deux accusations dans une autre affaire d'agression survenue à Sainte-Foy en 2000. Dans cette affaire, une étudiante avait été laissée pour morte dans son logement, mais avait survécu à l'agression.

Avec les informations de John Sébastien Naïs