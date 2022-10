Il y a 75 ans éclatait la grève du chocolat à Ladysmith

La hausse du coût de la vie et la grogne populaire qui en résulte ne datent pas d’hier. En avril 1947, un groupe d’enfants l’ont appris à la dure. Avec 5 sous en poche, l’équivalent de leur allocation hebdomadaire, pour la plupart, ils se sont rendus dans un commerce à proximité de leur école afin d’y acheter une barre de chocolat.

Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu’ils ont découvert que leur 5 sous habituel ne suffisait plus pour acheter la friandise, cette dernière étant passée à 8 sous la barre, soit une augmentation de 60 % au cours de la nuit.

Aujourd'hui, le café Wigwam est devenu un restaurant asiatique, mais a gardé le même nom qu'à l'époque des manifestations. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Alors ils ont protesté, ils ont dit que c’était ridicule , raconte le conseiller municipal et adepte de l’histoire locale, Robert Johnson.

Avec la grève de la mine de charbon, en 1912, qui avait vu l’armée débarquer dans les rues de Ladysmith et l’avènement de l’industrie forestière ou plusieurs employés étaient des membres proactifs du syndicat, les enfants de la région connaissaient le pouvoir de la grève et le pouvoir du peuple , explique-t-il.

Pendant trois jours, durant leur pause dîner, les enfants se sont rassemblés devant le café Wigwam avec des affiches sur lesquels il était possible de lire : N’achetez pas les barres de chocolat à 8 sous! .

Ce que nous avons tendance à oublier, c’est comment les enfants obtenaient cet argent. Ils avaient des corvées à faire [...] et ça fait partie de cette histoire. Les enfants ont travaillé pour cet argent et elle ne permettait plus de payer pour une friandise , rappelle la conservatrice du musée de Ladysmith, Lesley Moore.

Effet boule de neige

L’histoire des manifestations des enfants a d’abord été reprise par le quotidien Vancouver Sun. Quelques jours plus tard, le 27 avril, près de 250 enfants se rassemblaient pour protester dans l’édifice de l’Assemblée législative, à Victoria. Puis, à Burnaby, des enfants ont bloqué la rue avec leurs affiches.

La grogne s’est ensuite propagée en Alberta, où l'avenue Jasper a été fermée en raison d’une manifestation pour réduire le coût de la barre de chocolat. Ce fut ensuite au tour de Toronto et d’Ottawa de voir des foules de jeunes dans les rues pour protester contre cette hausse.

L’initiative était partout au pays. En fait, la vente des barres de chocolat avait baissé de 80 %. Une journée, aucune barre de chocolat n’a été vendue dans toute la ville de Winnipeg , illustre Robert Johnson.

Justifications des chocolatiers et la menace communiste

L’industrie du chocolat était à ce point perturbée qu’une campagne de justification a été orchestrée par les fabricants afin de se défendre publiquement et d’expliquer la raison de la hausse soudaine du prix de la barre de chocolat.

Durant la Seconde Guerre mondiale, l’État contrôle les prix afin d’éviter l’inflation, mais subventionne aussi des produits comme le cacao et le sucre. Avec le retrait de ce contrôle et de ces subventions, les chocolatiers et les confiseurs ont rapidement augmenté les prix, suivant la hausse du prix des ingrédients.

Malgré la campagne médiatique des fabricants, le mouvement de protestation des jeunes ne s’essouffle pas, au pays.

Une petite section du musée local de Ladysmith est consacrée à ce que certains appellent encore « la guerre de la barre de chocolat à 5 sous ». Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Ce qui a tué le mouvement, c’est le fait qu’une source s’est rendu dans les bureaux du Toronto Star pour affirmer qu’il s’agissait d’un complot communiste. Le journal a publié l’histoire et titré : "les communistes manipulent nos enfants pour les inciter à protester" , explique Robert Johnson.

À partir de là, les enfants ont perdu le soutien de leur parent et des associations qui les soutenaient. Cela a marqué la fin du mouvement et la barre de chocolat est restée à 8 sous.

Une histoire quasi oubliée

Aujourd’hui, à Ladysmith, il est possible de voir une photo prise à l’époque des manifestations au musée local. Malgré le grand mouvement de contestation qui s’est répandu à travers le pays, peu de résidents se souviennent de l’événement.

Rappelez-vous, cela n'a duré que trois jours, ici, et les gens n'étaient pas au courant de l’impact que cela avait eu ailleurs , explique Robert Johnson en ajoutant que la localité n’avait pas accès aux journaux nationaux à l’époque.

Une murale a aussi été érigée dans la communauté de Chemainus, à quelques kilomètres au sud de Ladysmith, afin de commémorer ce moment de l’histoire locale qui a eu un impact à l’échelle du pays.