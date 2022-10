Un complexe aquatique public demandé à Saguenay

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a demandé aux services municipaux de faire un inventaire de l'offre et des besoins en matière de piscines et bassins.

Elle se dit également ouverte à un partenariat avec l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et le Cégep de Chicoutimi pour réaliser un projet de piscine intérieure si les deux paliers de gouvernement embarquent.

Je ne vous cacherai pas qu’on a déjà des débuts de discussion, donc de notre côté on avait quand même une évaluation à faire pour arriver avec du factuel. Il y a des rencontres qui se tiendront prochainement, mais on comprend que l’argent des impôts, c’est l’argent des mêmes citoyens de Saguenay , a dit Julie Dufour lors d’une entrevue à l’émission Place publique mercredi.

Elle réagissait à une sortie plus tôt en journée, alors qu’un groupe de nageurs bien connu dans la région avait réclamé un nouveau complexe aquatique public à Saguenay. La fermeture définitive de la piscine du pavillon Roland-Saucier et la fin de vie utile imminente de celle du Cégep de Chicoutimi inquiètent Pierre Lavoie, le fondateur du Grand défi du même nom, Michel Dufour, un nageur longue distance de longue date, et Jean-Pierre Girard, un ancien journaliste et animateur à Radio-Canada Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Ils déplorent que peu d’heures de baignade soient offertes au public.

À Chicoutimi, la piscine, si tu veux aller nager là c’est entre midi et 13 h. Ce n’est pas tout le monde qui peut aller nager entre midi et 13 h, ce n’est pas accessible. Alors ce qu’on veut, c’est une piscine accessible où on peut aller nager de 6 h à 22 h, comme partout ailleurs , a précisé Jean-Pierre Girard lors de l’émission C’est jamais pareil.

Il estime qu’au moins deux bassins devront être aménagés pour répondre aux besoins des personnes qui pratiquent la natation, particulièrement dans l’arrondissement de Chicoutimi.

Ça prend deux bassins, un bassin qui est plus froid, pour l’entraînement, puis un bassin qui est plus chaud pour les cours de natation, pour les personnes vieillissantes, pour les jeunes, pour les enfants, les bébés. C’est ça qu’on veut, on veut une piscine avec deux bassins différents , a-t-il ajouté.

Le groupe rappelle aussi que plusieurs municipalités au Québec ont récemment inauguré de nouveaux complexes aquatiques. C’est le cas notamment à Dolbeau-Mistassini et Métabetchouan-à-la-Croix au Lac-Saint-Jean.

Selon les informations de Nicolas St-Pierre et Michel Gaudreau