Démantèlement du barrage de Saint-Narcisse : Hydro-Québec ouverte à revoir ses plans

La nouvelle a de quoi réjouir le maire de Saint-Narcisse, Guy Veillette qui tente de sauver le barrage de la démolition avec le conseil des maires de la MRC des Chenaux. Ça fait partie du paysage énergétique de Saint-Narcisse, de notre patrimoine historique, puis il n’y a pas nécessairement d’acceptabilité sociale dans le démantèlement. Il y a un citoyen de Saint-Narcisse qui a fait circuler une pétition qui a récolté plus de 800 noms de citoyens qui s’opposent au démantèlement.

C'est la toute première fois qu’Hydro-Québec fait preuve d’ouverture. C’est sûr qu’on n’est pas dans le même contexte qu’il y a quelques années, on est dans un contexte de la croissance de la demande , explique Caroline Desrosiers, porte-parole d’Hydro-Québec. Et pour la centrale de Saint-Narcisse, dans le contexte, on veut évaluer les options, on veut prendre la meilleure décision pour la centrale.

Des travaux nécessaires

En entrevue à l’émission En direct, la porte-parole précise que cette ouverture n’a rien à voir avec l’annonce de l’acquisition de la Great River Hydro, propriétaire de 13 centrales hydroélectriques en Nouvelle-Angleterre.

Selon elle, il s’agit de dossiers distincts et que la transaction n’a aucun impact sur les activités québécoises.

Hydro-Québec doit faire des travaux sur le barrage en ce moment, des travaux liés à l’environnement et à la sécurité nécessaires même si le barrage n’est plus en marche depuis 2018. Caroline Desrosiers explique que la société va profiter de ce moment pour explorer différentes avenues et voir si des options sont envisageables. On veut voir s’il existe une façon de permettre sa relance, en partenariat avec le milieu et en respectant le cadre juridique qui est en place. On est à un moment dans les étapes avec Saint-Narcisse qui nous permet de nous poser la question à savoir si la décision qui a été prise est vraiment la bonne? On veut s’assurer que les bonnes décisions sont prises pour l’avenir de la centrale Saint-Narcisse.

Bien évaluer les coûts

Pendant ce temps, le maire de Saint-Narcisse poursuit les travaux pour évaluer toutes les possibilités qui s’offrent aux résidents concernant le barrage. La municipalité a mandaté une firme privée pour déterminer les coûts de la remise en état et voir s’il serait possible d’accroître la production qui était de 15 mégawatts avant la mise en arrêt.

On n’est pas des spécialistes en génie civil et de la nature des travaux qu’il y a à faire , fait valoir Guy Veillette. Ce qu’on veut faire de notre côté, c’est d’évaluer de la façon la plus objective possible à savoir s’il y a un plan d’affaires qu’on est en mesure de développer.

Hydro-Québec estime qu’il en coûterait 180 millions de dollars pour remettre le barrage en état sécuritaire, mais qu’il en coûterait 30 millions de dollars pour le démanteler.

Avec les informations d’Amélie Desmarais