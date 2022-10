Janette et filles : le devoir de mémoire de Léa Clermont-Dion envers Janette Bertrand

La documentariste féministe Léa Clermont-Dion met en lumière le parcours et l’héritage de la pionnière du féminisme québécois Janette Bertrand dans Janette et filles, diffusé ce mercredi soir sur Télé-Québec et en ligne. Avec ce documentaire, elle espère mieux faire connaître cette grande dame et cette battante aux jeunes.

C’est en pleine déprime, pendant la pandémie, que Léa Clermont-Dion s’est replongée dans la lecture de Ma vie en trois actes, l’autobiographie que Janette Bertrand a publié en 2004. Un livre que la trentenaire avait déjà lu à l’adolescence, mais qui a provoqué une illumination dans son esprit à ce moment-là.

Je me suis dit : "oh mon dieu, tout ce que Janette a vécu comme femme, c’est fou". Elle s’est émancipée du carcan religieux et du patriarcat. Et elle a fait avancer le Québec , raconte-t-elle.

Léa Clermont-Dion a donc senti qu’il était de son devoir de lui consacrer un documentaire, avec comme moteur, le désir de transmettre. Je voulais que les plus jeunes générations sachent d’où on vient.

Janette Bertrand a immédiatement dit oui à celle qu’elle admirait sans la connaître. J’avais décidé dans mon cœur que c’est elle qui me succéderait et ça a très bien marché entre nous , dit-elle.

Guylaine Tremblay ou encore Noémi Mercier comme héritières

Pour Janette et filles, Léa Clermont-Dion a fait appel à des personnalités que Janette Bertrand a influencées comme Martine Delvaux, Claudia Larochelle, Guylaine Tremblay, Kim Lévesque-Lizotte, Noémi Mercier, ou encore Chris Bergeron, Régine Bertheau et Gabrielle Boulianne-Tremblay.

Le documentaire propose notamment des archives dont certaines, comme des extraits de la série L’amour avec un grand A ou encore du Courrier du cœur que Janette Bertrand a longtemps tenu dans l’hebdomadaire Le petit journal, sont montrées en présence de celle qui est désormais âgée de 97 ans.

Ce [procédé] est une courroie de transmission entre le passé et le présent, explique Léa Clermont-Dion. Je trouve ça beau de voir Janette qui regarde son passé, il y a une émotion tellement vraie qui nous émeut et que j’ai voulu garder.

La réalisatrice et autrice Léa Clermont-Dion Photo : Pamplemousse média

Propulsée par la volonté de lutter contre l’injustice

Inlassable féministe, Janette Bertrand aura brisé de multiples tabous au cours de sa carrière, parlant d’inégalités, de sexualité, de violences sexuelles, d’homosexualité à une époque encore très conservatrice.

Une révolution qu’elle aura mené en douceur comme le dit Martine Delvaux dans le documentaire et armée d’une grande résilience tant elle fut critiquée, notamment par le clergé qui la traitait de cochonne et l’élite intellectuelle qui méprisait son travail.

Voilà une femme qui s’est fait attaquer, et qui a persisté et signé , souligne Léa Clermont-Dion, admirative de la force de son aînée.

Pourtant, Janette Bertrand ne s’est jamais dit qu’elle avait la mission de déniaiser le Québec comme le formule Léa Clermont-Dion. Pour avancer et mettre fin à la perpétuation des inégalités hommes-femmes, elle a plutôt puisé sa détermination dans l’injustice qu’elle a ressentie à grandir en n’étant rien qu’une fille , comme le lui répétait son père.

Je trouvais que la vie était tellement injuste de toujours favoriser les garçons , confie-t-elle.

Sa chance, dit-elle, est d’avoir eu des enfants tôt. Quand j’ai eu mes filles, je me suis dit : "il ne faut pas qu’elles vivent ça" .

Ne rien prendre pour acquis

Si, aujourd’hui, Janette Bertrand se félicite de constater que la condition des femmes a progressé, elle considère qu’il y a encore beaucoup de travail à faire et que les acquis sont fragiles. Quand on voit ce qu’il se passe avec l’avortement aux États-Unis en ce moment, ça peut aussi arriver chez nous si on ne fait pas attention , avertit-elle.

Entendre des hommes, comme des femmes, dire que l’égalité des sexes est aujourd’hui atteinte la peine et provoque un sentiment de culpabilité chez elle.

Je me dis que je n’ai pas été assez claire, que je n’ai pas dû avoir les bonnes paroles puisqu’on avance si peu , explique celle qui se désole du scandale de Hockey Canada et de savoir que des adolescentes se laissent imposer des pratiques sexuelles issues de la pornographie par des chums qu’elles ont peur de perdre si elles disent non.

Toute sa vie, Janette Bertrand aura osé. Que fait-elle encore d’audacieux à 97 ans? Prendre la parole alors que je suis vieille, répond-elle. Car, dans la mentalité [de beaucoup de gens], une femme de mon âge n’est bonne qu’à se bercer et à ne pas dire un mot.

Réalisé par Léa Clermont-Dion, le documentaire Janette et filles est diffusé mercredi, à 20 h, sur Télé-Québec et en ligne. Il sera rediffusé à plusieurs reprises d’ici lundi et restera offert gratuitement en rattrapage sur telequebec.tv et sur l’application Télé-Québec.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18, et de l'entrevue réalisée par Guy A. Lepage à l'émission Tout le monde en parle. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.