Whitecap Dakota deviendra la Première Nation autochtone autonome de la Saskatchewan

Avec 92 % de voix favorables, les 600 membres de Whitecap Dakota, une communauté située à 26 km au sud de Saskatoon, ont donné leur feu vert à cette autonomie les 6 et 7 octobre derniers.

« Il est temps d’aller de l’avant et de voir comment nous pouvons nous assurer, en tant qu’autochtones, d’avoir les mêmes possibilités que tous les autres citoyens canadiens. » — Une citation de Darcy Bear, chef de la Première Nation Whitecap Dakota

Selon M. Bear, ce vote est aussi la suite d’un long travail vers l’autonomie.

Nos membres doivent approuver l’accord sur l’autonomie gouvernementale et demander au Cabinet d’approuver notre gouvernance. Ensuite, le ministre, mon conseil et moi-même signerons l’accord, qui sera ensuite renvoyé à la loi fédérale pour devenir une loi , précise Darcy Bear.

La Première Nation a pu ériger son propre système d’épuration d’eau en 1996 et en janvier 2004, la règle de zonage sur le territoire a été implantée, ce qui lui a permis d'éliminer 25 % de la Loi sur les Indiens qui régissait ses terres.

Dans son désir d'autonomie, la communauté a déjà pu construire son propre terrain de golf, son casino et son hôtel.

Selon le Chef Darcy Bear, la clé de la réussite de sa Première Nation passe aussi par l’éducation, la stabilité de la nation et la transparence en présentant chaque année les états financiers de la communauté à ses membres.

« Nous le faisons chaque année. Avant même que le gouvernement fédéral, à l’époque où le gouvernement Harper ait adopté une loi nous obligeant à le faire, nous le faisions déjà. » — Une citation de Darcy Bear, chef de la Première Nation Whitecap Dakota

Sur Twitter, le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller a félicité les membres de la Première Nation Whitecap Dakota pour leur vote en faveur de ce moment historique, dit-il.

Il indique qu’il s’agit d’une étape importante pour cette communauté, qui lui permet de s’éloigner de la Loi sur les Indiens, afin de mettre en œuvre son droit à l’autodétermination et lui assurer un avenir meilleur.

Cette Première Nation va maintenant adopter sa constitution, et le chef Darcy Bear et son conseil vont signer un accord de gouvernance avec le Canada.

Près de 80 autres Premières Nations au Canada sont autonomes. Le pays compte 630 communautés de Premières Nations, qui représentent plus de 50 Nations et parlent plus de 50 langues autochtones, selon Statistique Canada.

Cette autonomie prendra effet à partir du 1er septembre 2023.

Avec les informations de Geneviève Patterson