Un délinquant sexuel ne retournera pas à Old Crow

Christopher Schafer ne retournera pas finalement pas à Old Crow. Il a été libéré sous condition et résidera à Whitehorse dans l’attente de son procès.

Cet homme de 45 ans accusé d'agression, de séquestration et d'avoir proféré des menaces à Whitehorse devait être libéré sous condition dans l'attente de son procès et de s’envoler pour la communauté d’Old Crow dès le lendemain.

La Première Nation Vuntut Gwitchin a cependant déclaré l’état d’urgence en lui interdisant de revenir à Old Crow. Ne pouvant respecter les conditions de sa libération, Christopher Schafer n’a pas quitté la prison de Whitehorse.

L'accusé a été condamné pour plusieurs agressions sexuelles violentes et d'autres agressions s'étalant sur plus de 20 ans, dont une à Old Crow en 1999.

De nouvelles conditions

Le juge Michael Cozens a accepté les nouvelles conditions de mise en liberté présentées en cour mercredi.

Celles-ci prévoient, entre autres, que Christopher Schafer séjournera dans une résidence du centre-ville de Whitehorse et qu’il ne pourra pas quitter sa résidence, en état d'ébriété ni sans la permission de son superviseur.

Il lui sera interdit de posséder des armes à feu et il sera soumis à une ordonnance de non-communication. L’homme devra aussi suivre un programme d’aide dans plusieurs domaines.

Vendredi, la Couronne et la défense ont présenté un plan de mise en liberté conditionnelle qui prévoyait que Christopher Schafer se rendrait à Old Crow. Le chef de la Première Nation, Dana Tizya-Tramm, a dénoncé le fait que la communauté n'ait pas été consultée alors qu’elle dit avoir fait part de ses préoccupations par le passé.

L’avocat de la Couronne, William McDiarmid, a expliqué mardi que le plan de libération conditionnelle exposé vendredi en cour semblait être un plan apparemment raisonnable .

C’est quand même un peu choquant, estime Ryan Beaton, avocat spécialisé en droit autochtone. Cela laisse entendre que maître McDiarmid n’avait nullement consulté la communauté d’Old Crow, clairement pas avec le conseil ni le chef Tizya-Tramm. L’avocat comprend donc l’indignation du chef provoqué par ce manque de consultation dans ces circonstances.

Christopher Schafer doit revenir en cour le 19 octobre.