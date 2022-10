Un parcours de disque-golf au Belvédère de Val-d’Or

Cette activité, qui gagne en popularité à travers le Québec, se veut un mélange entre le golf et le frisbee. L’objectif pour le joueur est de loger son disque dans un panier avec le moins de lancers possibles.

Le parcours de Val-d’Or est accessible gratuitement et comporte neuf paniers (ou neuf trous, si vous préférez). Il a été dessiné par un groupe de passionnés, après plusieurs années de démarches auprès de la Ville de Val-d’Or. Celle-ci a finalement investi 7000 $ dans l’achat et l’installation des paniers et un commanditaire a assuré la réalisation des panneaux de signalisation sur le parcours.

Le plan du parcours de 9 trous de disque-golf au parc du Belvédère de Val-d'Or, une normale 30 composée de six pars 3 et de trois pars 4. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

J’avais découvert le sport un peu avant mon arrivée à Val-d’Or en 2015, raconte Francis Martin, instigateur du projet. J’ai constaté qu’il n’y avait pas d’installations pour jouer ici et j’ai approché la Ville, qui a finalement donné son OK après quelques années de démarches. On a étudié divers endroits avant de conclure que le parc du Belvédère était le meilleur choix.

Un terrain idéal

Un peu comme au golf, les neuf allées du parcours de disque-golf (disc golf à l'anglaise) sont divisées en normales 3 et 4 au Belvédère, selon leur longueur et leur degré de difficulté. Les distances entre les coups de départ et le panier peuvent varier de 50 à 150 mètres.

Francis Martin, l'instigateur du projet de disque-golf à Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Il est possible d’y jouer avec un frisbee standard, mais des disques sont spécialement conçus pour ce sport afin d’atteindre de plus grandes distances sur des longs coups (lancers) et pour plus de précision sur des coups plus courts.

« On a un terrain parfait, avec un bon dénivelé, une section ouverte et aussi des sections boisées dans d’anciens sentiers de VTT. » — Une citation de Francis Martin, instigateur du projet

Francis Martin essaie ici de compléter ce «trou» avec un lancer sur courte distance. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

« C’est plein de caractéristiques qui sont importantes pour le disque-golf. C’est vraiment une activité très accessible pour tous les âges. Ça prend moins d’une heure pour compléter le parcours, qui s’étend sur environ 2 kilomètres. C’est vraiment un bon moyen de profiter des espaces verts, tout en faisant du sport et en s’amusant », souligne M. Martin.

Le deuxième en Abitibi

Le parcours de Val-d’Or est seulement le deuxième à voir le jour dans la région, l’autre étant situé sur les allées du club de golf Em-Bo de D’Alembert, à Rouyn-Noranda. Le rêve des instigateurs est de voir la discipline gagner des adeptes au fil des années, pour en arriver à organiser des compétitions.

Le trou #4 - en forme de fer à cheval - du parcours de disque-golf de Val-d'Or semble représenter un bon défi. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry