Mairie de Winnipeg : criminalité et réduction de l’usage des véhicules dans les priorités

Les candidats Shaun Loney, Don Woodstock, Kevin Klein, Rana Bokhari et Scott Gillingham ont fait des promesses de campagne mercredi. La réduction de l'usage des véhicules, la lutte contre la criminalité et les relations de la Ville avec la province ont notamment été abordées.

Le candidat Shaun Loney propose d'imposer une taxe sur les espaces de stationnement commerciaux pour réduire l'usage des véhicules personnels.

Il s'engage notamment à mettre en place une taxe de 25 cents par jour sur chaque espace de stationnement à partir de 2024.

Selon M. Loney, cette taxe permettra à la Ville de Winnipeg d'amasser 9 millions de dollars par année.

Shaun Loney affirme que cette taxe n'aurait pas un grave impact financier sur les propriétaires de centres commerciaux même s'ils ont de nombreux espaces de stationnement.

Chèques de remboursement pour les excédents d'eau et de déchets

Don Woodstock veut transformer les excédents du service des eaux et des déchets de la Ville en remises pour les Winnipégois.

Le budget de la Ville pour 2022 prévoit un excédent de plus de 17 millions de dollars pour l'eau et les déchets.

M. Woodstock affirme qu'il rendrait cet excédent aux contribuables.

La lutte à la criminalité, priorité numéro un de Kevin Klein

Le candidat Kevin Klein fait de sa stratégie de lutte à la criminalité sa priorité numéro un, affirme-t-il.

Il dit que le budget actuel est suffisant.

Il veut toutefois mieux utiliser les fonds alloués au Service de police de Winnipeg. Par exemple, il affecterait les cadets dans les hôpitaux, pour que les policiers fassent des patrouilles dans les rues. Les cadets seraient aussi responsables d'écrire les billets de contravention.

Éviter les vols de vélos

La candidate à la mairie, Rana Bokhari, veut rendre l'enregistrement des vélos gratuit et utiliser une application technologique pour retrouver les vélos volés et les réunir avec leurs propriétaires.

L''aspirante à la mairie note que les villes qui ont utilisé l'application 529 Garage ont vu les vols de vélos chuter de plus de 40 %.

À long terme, elle veut explorer la possibilité de doter la Ville de davantage de casiers à vélo comme celui situé à Confusion Corner.

De meilleures relations avec la province

Le candidat Scott Gillingham veut de meilleures relations entre la Ville et la province du Manitoba.

Scott Gillingham dit qu'il est possible pour les deux ordres de gouvernement de mieux travailler ensemble, entre autres en ce qui concerne le financement pour la réparation des infrastructures.

Selon lui, le financement de la province dans les projets municipaux devrait venir en dernier recours et ne pas être la première option de financement.

En plus de Shaun Loney, Don Woodstock, Scott Gillingham Kevin Klein et Rana Bohkarie, les autres candidats à la mairie sont Glen Murray, Idris Adelakun, Chris Clacio, Jenny Motkaluk, Robert-Falcon Ouellette et Rick Shone.

Le vote par anticipation est ouvert à Winnipeg jusqu'au 21 octobre, tandis que le scrutin est officiellement prévu le 26 octobre.