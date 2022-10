L’origine autochtone de l’avocate Mary Ellen Turpel-Lafond remise en question

Récipiendaire de l'Ordre du Canada en 2021, Mary Ellen Turpel-Lafond est considérée comme l'une des chercheuses autochtones les plus accomplies et les plus décorées de l'histoire du Canada. Tout au long de sa carrière, elle a affirmé être une Autochtone de traités, d'ascendance crie, mais une enquête de CBC révèle que cela ne semble pas correspondre aux données historiques.