Revenu d’emploi médian : écart de 20 000 $ entre les hommes et les femmes de la région

Des données colligées par l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue révèlent un écart de 20 000 $ entre le revenu d'emploi médian des hommes et celui des femmes dans la région.

Ces données, tirées du plus récent recensement de Statistique Canada (2021), indiquent que le revenu d'emploi médian des hommes est de 50 800 $ par année en Abitibi-Témiscamingue, contre 30 800 $ pour celui des femmes.

Cet écart est de 8800 $ ailleurs au Québec.

« Le revenu d’emploi [de la région] paraît toujours élevé, mais la rémunération des hommes tire souvent la moyenne vers le haut. » — Une citation de Mariella Collini, agente de recherche à l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue

À 50 800 $, le revenu d'emploi médian des hommes de la région est environ 10 000 $ plus élevé que celui recensé à l'échelle du Québec. Dans la province, les hommes enregistrent un revenu d'emploi médian de 40 400 $. Celui des femmes est de 31 600 $.

Comme hypothèse, Mme Collini pointe le type d’emploi que tendent à exercer les hommes, ainsi que le secteur dans lequel ils œuvrent (ressources naturelles, transport et génie).

Un certain nombre de femmes évoluent dans le secteur des services. Ce qui ne veut pas dire que celles qui travaillent dans l’administration publique et le domaine de l’éducation et de la santé ne peuvent pas occuper un emploi très bien rémunéré , signale-t-elle.

Emplois à temps partiel

Outre le type d'emploi et le secteur d’emploi, Mme Collini mentionne que cette situation peut s'expliquer par l'organisation du travail, les femmes étant généralement plus nombreuses à exercer des emplois à temps partiel.

Il y a quelque chose d’assez particulier. Il faudrait peut-être creuser les hypothèses, mises à part celles du secteur d’activité et de la base économique de notre région, qui est très centrée sur les ressources naturelles. Le recensement vient encore nous dire qu’il y a vraiment un fossé entre les deux , insiste-t-elle.

Le revenu d'emploi utilisé dans le cadre du Recensement 2021 est celui de l'année fiscale 2020.

Une population qui tend à diminuer

Les données colligées par l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue exposent d'autres caractéristiques de la région, notamment dans le domaine de la démographie et sur le thème de la monoparentalité.

Mariella Collini remarque par exemple que la population de l’Abitibi-Témiscamingue tend à diminuer sur une base assez régulière . Notre poids démographique dans l’ensemble du Québec est lui aussi à la baisse.

Nous pouvons presque parler d’une stabilité relative de la population. Néanmoins, nous remarquons d’un recensement à l’autre que nous ne sommes pas une population en croissance , fait-elle observer.

L’agente de recherche signale que l’une des caractéristiques de l’Abitibi-Témiscamingue, la ruralité, se « porte relativement bien », même si tous les petits milieux ruraux ne se portent pas nécessairement tous bien.

Selon les données provisoires de Statistique Canada pour l’année 2021, la région comptait 148 242 habitants l'an dernier. Ce nombre était de 155 901 en 1996.

Mme Collini croit que cette situation peut s’expliquer par le vieillissement de la population, qui touche l’ensemble du Québec, ainsi que le taux de natalité.

Soldes migratoires négatifs

Les soldes migratoires interrégionaux négatifs qu’enregistre l’Abitibi-Témiscamingue seraient aussi en cause. La région recense depuis neuf ans plus de départs de citoyens que d’arrivées, selon les données de l’Institut de la statistique du Québec.

En 2021, la région a par exemple perdu 205 personnes au profit des autres régions du Québec et du Canada.

Cela peut sembler peu, mais nous faisons partie des quelques régions éloignées qui n’ont pas su tirer leur épingle du jeu à la suite de la pandémie. Des ménages ont quitté de grands centres pour s’établir, par exemple, en Gaspésie ou au Bas-Saint-Laurent. Nous n’observons pas un tel mouvement avec notre région , note Mariella Collini.

Celle-ci invite à réfléchir sur nos capacités d’attraction et de rétention.