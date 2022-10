Le pavage final du pont Dubuc viendra compléter les travaux en 2023

Jusqu'à présent, les travaux ont coûté 45 M$ et il faudra attendre à l'an prochain pour connaître les coûts totaux de ce chantier qui aura duré huit ans.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) avait organisé une visite du chantier pour les médias mercredi matin.

Il nous reste deux bétonnages de glissières et puis ça va compléter la glissière médiane. Ensuite, il nous reste deux bandes à asphalter. Donc, on va poser une membrane avant , a d'abord mentionné Pascal Turgeon, ingénieur chargé de projet pour le pont Dubuc au ministère des Transports du Québec (MTQ).

De son côté, l'entreprise Paul Pedneault Inc. termine la construction des glissières de sécurité avant de procéder à un asphaltage temporaire.

Avec les années, l'asphalte s'est usé, donc, on va remplir les ornières pour passer l'hiver d'une façon sécuritaire. L'année prochaine, on va revenir, on va sortir la planeuse. On va arracher une couche d'asphalte et puis là on va faire le pavage final , a ajouté Pascal Turgeon.

Les travaux sur le pont Dubuc à Chicoutimi auront duré huit ans. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Il faudra alors prévoir deux fins de semaine de circulation sur une seule voie. Avec 46 000 véhicules par jour, le trafic explique d'ailleurs pourquoi les travaux auront été si longs.

On en a fait dans les autres phases, des week-ends que c'est une voie dans chaque direction où les gens doivent s'armer de patience , a indiqué Andrée-Anne Duchesne, porte-parole régionale du MTQ .

Le ministère espère ainsi prolonger la durée de vie du pont Dubuc, sans toutefois pouvoir fournir de durée précise.

Combien d'années? Je ne peux pas vous dire, mais pour ce qui est du béton, quand il est endommagé, ça se répare bien. L'acier, ça se répare bien aussi, a d’abord exposé Pascal Turgeon. C'est un pont à caisson en acier. Chaque année, on a une inspection annuelle, mais lors de l'inspection générale, on sort les équipements, les nacelles, on va en dessous, on rentre à l'intérieur à quatre pattes, avec nos lampes de poche. On fait le tour. Il y a des soudures en masse là-dedans. On les inspecte une par une.

Les travaux sur le pont Dubuc à Chicoutimi ne prendront fin qu'en 2023 avec l'asphaltage final. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Pour ce qui est de l'étude commandée l'an dernier sur la possibilité de construire un pont additionnel traversant la rivière Saguenay à Chicoutimi, il faudra encore attendre jusqu'à la fin de 2023.

C'est très fastidieux parce qu'il y a beaucoup d'intrants à aller chercher. On avait un mandat de deux ans pour compléter cette étude-là , a rappelé la porte-parole régionale.

D’après un reportage de Gilles Munger