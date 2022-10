Née pour chanter, la vie de Shirley Théroux racontée par Caroline St-Hilaire

La femme politique, qui a été à la tête de la Ville de Longueuil de 2009 à 2017, a d’abord semblé surprise par la proposition de la légendaire chanteuse et animatrice québécoise, qui à 77 ans lui a demandé de coucher sur papier les grandes lignes de sa vie.

J’ai dit oui parce que c’est Shirley, parce qu’elle avait confiance en moi et parce que j’avais, comme probablement bien des Québécois, une curiosité envers cette femme, qu’on aime, mais qu’on ne connaît pas vraiment , explique la nouvelle biographe.

Au fil de ses rencontres avec la chanteuse – à raison de quelques heures par semaine – Caroline St-Hilaire s’est sentie de plus en plus emportée par sa vie hors du commun, allant jusqu’à s’imaginer dans ses chaussures.

Pas toujours rose

Pendant quelques jours, quelques semaines, je me suis prise pour Shirley Théroux et je suis vraiment embarquée dans son univers. C’est peut-être pour ça qu’on sent [dans le livre] cette authenticité , explique l’autrice. Elle a rendu ma tâche presque facile, parce qu’elle sait raconter merveilleusement bien.

Si l’on revisite dans l'ouvrage les années de gloire de Shirley Théroux, le récit n’hésite pas à éclairer certaines de ses zones d’ombre, comme son enfance difficile en pensionnat, son divorce houleux, ainsi que les problèmes de consommation qui l’ont affectée à un moment de sa vie.

Dès le début, c’était clair, la biographie n’était pas un règlement de comptes, mais il fallait quand même un accès à toutes ces zones auxquelles on n’a pas accès quand elle lance un album , résume sa biographe.

Une vraie tête de cochon

Figure publique plutôt discrète sur sa vie privée, si on la compare à d’autres personnalités québécoises, Shirley Théroux a souvent renvoyé l’image d’une icône populaire un peu imperméable aux aléas de l’existence. La réalité était tout autre, notamment dans le premier pan de sa vie.

L’adolescence a été difficile. Au pensionnat, c’était assez rigide, je ne pouvais même pas chanter. Les religieuses me punissaient parce que je chantais , se rappelle-t-elle. Je leur disais "oui, j’ai une tête de cochon, mais vous ne m'empêcherez pas de chanter."

Shirley Théroux affirme que cette posture a été un élément-clé de sa trajectoire. Je me suis toujours choisie, je me suis écoutée. J’avais des goûts musicaux qui n’étaient pas à la mode… Je préférais chanter du Michel Legrand et du Francis Lai, ce qui m’a nui au niveau de la carrière plus populaire. Mais peu importe, je fais ce que j’aime.

« Dans la vie, il faut se tenir et être honnête avec soi. Je pense que c’est aussi pour ça que je suis heureuse. » — Une citation de Shirley Théroux

Au-delà du caractère requis pour s’imposer en public, l’artiste laisse aussi beaucoup de place dans son parcours de vie à l’intangible, à cette bonne étoile qui l'aurait surplombée depuis son plus jeune âge.

Disons que dans la vie, je n’ai pas seulement eu une bonne étoile, mais aussi ce qu’on appelle un bon timing. Être au bon moment, à la bonne heure, la bonne journée , explique-t-elle.

Ce texte a été écrit à partir d'entrevues réalisées par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.