Tuktoyaktuk : où aller quand l’océan nous engloutit?

Les quelque 1000 habitants de Tuktoyaktuk aux Territoires du Nord-Ouest n’auront plus de village d’ici environ 50 ans. La science est catégorique : la mer et l’érosion engloutissent leurs terres. Ils doivent déménager. La population de Tuktoyaktuk deviendrait donc la première communauté de réfugiés climatiques au pays.

Dans cette fragile péninsule au milieu de l’océan Arctique, toutes les conditions sont réunies pour aller vers un désastre. Le village est construit sur de la terre gelée, le pergélisol. Celui-ci dégèle en raison de la hausse du mercure dans la région.

À cela s’ajoute la banquise côtière qui n’est pas aussi présente qu’avant. Les vagues ont donc plus de temps pour gruger la côte fragilisée par le dégel du sol. Et comme si ce n’était pas assez, le niveau de la mer monte au cours des tempêtes, ce qui pousse les vagues encore plus loin sur les côtes.

Les autorités de Tuktoyaktuk se penchent déjà sur des scénarios pour déménager le village. Déplacer une population entière n’est cependant pas chose facile, surtout quand on sait que le territoire est une partie importante de l’identité du peuple inuvialuit.