Quelle place pour les piétons à Vancouver?

Alors qu’elle était la ville la plus mortelle au pays pour les piétons en 2010, Vancouver a depuis introduit des mesures pour améliorer son bilan. Où en sommes-nous aujourd’hui pour la sécurité des piétons et l’aménagement de leurs espaces?

L'année dernière, 279 collisions ont impliqué des piétons à Vancouver, ce qui représente plus de 20 % de ce type de collisions dans la province en 2021, selon la Société d’assurances automobile de la Colombie-Britannique (ICBC).

Alors que des mesures sanitaires en lien avec la COVID-19 étaient encore en place, il s'agit tout de même d'une nette descente par rapport à 2017 et 2018 où pour chaque année, on comptait plus de 700 accidents entre automobilistes et piétons.

Pour Sandy James, urbaniste et directrice de Walk Metro Vancouver, un organisme de défense des piétons, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

Ce qu’on a vu dans la dernière année à Vancouver, c’est qu'on a eu près d’une dizaine de morts de piétons et que quatre de ces décès sont survenus sur le trottoir , constate-t-elle. Quand des véhicules se rendent sur des trottoirs, la vitesse est souvent un facteur.

Prendre les piétons au sérieux

Les dernières administrations ont pu, selon elle, faire des pas de géant dans la mobilité active avec la création des voies vertes, qui ciblent les vélos, les patins à roues alignées et les piétons : Tu as vraiment cette colonne vertébrale qui traverse la ville sur laquelle tu peux te baser pour progresser dans le reste.

À son avis, il faut en faire aussi davantage pour les trottoirs. Ils doivent être plus larges, ils doivent être partout, ils doivent tous avoir un abaissement pour l’accessibilité. Nous ne sommes pas à jour , avance-t-elle.

Morgan Olga, candidate pour Progress Vancouver, reconnaît pour sa part que le centre-ville a été repensé pour les piétons, mais que dans plusieurs autres secteurs de la ville, comme le quartier de Kitsilano, ça laisse à désirer.

Il y a des sections entières de la ville sans trottoir! , déplore-t-elle. Elle voudrait voir plus de rues entièrement piétonnisées, une meilleure accessibilité pour tous et des rues couvertes pour favoriser la présence des piétons lors des intempéries.

En Colombie-Britannique, la période la plus mortelle pour les piétons est entre octobre et janvier. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

Même constat du côté de Bill Tieleman, candidat au poste de conseiller municipal pour TEAM for a Livable Vancouver. Il y a encore beaucoup à faire, par exemple, pour qu’un propriétaire ait un trottoir devant sa résidence, il doit le payer de sa poche. J’ai un ami qui a payé son trottoir plusieurs milliers de dollars , souligne le candidat.

Il ajoute que cela explique les trottoirs qui s’arrêtent aléatoirement le long des rues, ce qui rend les parcours pour les personnes à mobilité réduite plutôt difficiles.

Nous avons beaucoup misé sur les cyclistes, mais nous n’avons pas pris la marche au sérieux, et ça, c’est la dernière ligne droite pour tous , ironise Sandy James.

Elle a d’ailleurs remarqué que la Ville tranche avant tout dans le budget de la mise à niveau des trottoirs quand elle cherche où couper.

« Les militants pour les piétons ne sont pas là, car il n’y a pas un bel objet étincelant qui vient avec la marche, comme pour le vélo. Marcher ne nécessite rien de spécial. Mais ça devrait absolument être un service social offert par la ville. » — Une citation de Sandy James, urbaniste et directrice de Walk Metro Vancouver

Le maire sortant, Kennedy Stewart, pour sa part, estime que son plan d’action d’urgence climatique dévoilé par son administration en mai 2020 favorisera le transport actif et mise sur le Plan de Vancouver pour développer plus d’infrastructures s'il est réélu.

Les candidats des autres partis principaux, Ken Sim chez ABC Vancouver et Fred Harding chez NPA Vancouver, ont été contactés pour commenter et n'ont pas répondu au moment d'écrire ces lignes.

Des villes à 30 km/h

L’Union des municipalités de la Colombie-Britannique s’est tournée vers la province en 2020 pour avoir le droit de limiter la vitesse à 30 km/h dans certains secteurs sans devoir afficher des panneaux de signalisation.

Deux ans après la demande, la province tarde trop à répondre clairement, selon Sandy James, qui voit dans cette initiative une réelle façon de protéger les divers usagers de la route. À Édimbourg, avec cette mesure, ils ont réduit les blessures de 30 % en deux ans avec cette mesure très simple , illustre l’urbaniste.

Pour l'urbaniste Sandy James, Vancouver pourrait s'inspirer des initiatives de plusieurs villes pour offrir plus de place aux piétons dans ses rues, comme Paris. Photo : Mairie de Paris

La saison la plus dangereuse

On a eu beaucoup de décès de piétons jusqu’à maintenant cette année et nous ne sommes même pas encore en hiver , dénonce Sandy James. En général, la moitié des morts des piétons surviennent entre octobre et janvier, selon les données de ICBC .