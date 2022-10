Hausse de 75 % du nombre de décès chez les personnes sans-abris en Colombie-Britannique

Ce rapport reflète les risques et les réalités avec lesquels les personnes qui vivent en situation d’itinérance doivent composer chaque jour , souligne la coroner en chef, Lisa Lapointe, dans un communiqué.

En 2021, 93 % des morts accidentelles parmi les personnes sans-abris sont attribuables à une surdose de drogues illicites, précise le rapport (en anglais).  (Nouvelle fenêtre) Mme Lapointe estime urgent que soit créé un système de distribution de drogues sûres ainsi que l’établissement d’un suivi de soins fondé sur des données probantes.

Nous offrons nos plus sincères condoléances aux amis et aux familles des personnes qui ont perdu leur vie tout en vivant dans la rue. Ils étaient nos voisins, nos amis et des membres de notre famille et nos pensées sont avec vous , indique le ministre responsable du Logement, Murray Rankin.

Près du trois quarts des personnes qui sont décédées l’année dernière étaient âgés de 30 à 59 ans. La majorité d’entre eux était des hommes, note le rapport en ajoutant que les villes les plus touchées sont Vancouver, Surrey et Victoria.

Nous savons que beaucoup de ces personnes font face à de nombreux défis de santé, incluant des handicaps physiques, des problèmes de santé mentale et des problèmes de dépendances , écrit Lisa Lapointe. Elle espère que ces informations aideront à mettre de l’avant des actions positives au-delà de la Semaine d’action contre l’itinérance.

Selon la coroner, une personne qui vit en situation d’itinérance est une personne qui vit à l’extérieur, dans un abri de fortune, dans une voiture ou dans toutes autres structures qui ne sont pas propres à l’habitation. Il s'agit également de toute personne qui dort dans un refuge d’urgence, une maison de transition ou un refuge pour les femmes et les enfants qui fuient la violence.