Rencontres et métissage au 13e festival Québec en toutes lettres

La grande fête de la littérature et de la poésie de la capitale est lancée. Québec en toutes lettres rassemble près de 200 artistes en arts littéraires et propose des activités multiples dont une bonne partie est gratuite.

Un 13e festival qui se tient sous le thème de la rencontre.

« La rencontre, le partage, le métissage, c’est cristallisé par un magnifique vers de Rodney Saint-Éloi : Ton chemin, mon chemin se métissent. » — Une citation de Isabelle Forest, responsable de la direction artistique et de la programmation de Québec en toutes lettres

Au programme, des incontournables comme les rencontres à la Maison de la littérature entre le public et des auteurs connus tels que Louis-Karl Picard-Sioui, Rodney Saint-Éloi, Emmelie Prophète, Heather O’Neill, ou encore les Françaises Fatima Daas et Éliette Abécassis.

Maison de la Littérature Photo : Radio-Canada

Des nouveautés sont aussi dévoilées cette année. Parmi elles, l'installation Du temps, des villes dans le passage Olympia. Il s'agit de trois cubes dans lesquels les passants sont invités à écouter une collaboration sonore avec les Violons du Roy. Ils nous font découvrir trois textes mis en musique par Katia Makdissi-Warren , explique Isabelle Forest, rappelant que l'objectif du festival est de sortir des murs et d'investir des lieux publics.

Les artistes multidisciplinaires de la Caravane. Photo : Québec en toutes lettres

C'est dans le même esprit qu'ont été installées dans plusieurs quartiers de la ville les banderoles sur lesquelles les passants peuvent lire des vers de poésie. Cette année marque également le retour de la Caravane. La troupe d'artistes multidisciplinaires offre de courts spectacles au parc de l'Anse-à-Cartier, au parc Victoria ainsi qu'à la place Jean-Béliveau.

Les convives lors du repas insolite. Photo : Catherine Lagace Mc Maniman

Des spectacles multidisciplinaires

Plusieurs événements proposent des expériences multidisciplinaires où la littérature prend une part importante. C'est le cas de l'œuvre Autour du Rose enfer des animaux présentée au LANTISS.

Il s'agit d'un ovni artistique au croisement de la poésie, de l'installation, des arts numériques et de la robotique, basé sur l'univers absurde du poète et dramaturge Claude Gauvreau.

Des spectateurs sont invités à participer à un repas virtuel et insolite en sept services, vêtus de masques d'animaux, sous les directives d'un robot, un hommage à la poésie automatiste. C'est exceptionnel, c'est quelque chose qu'on n'est pas près de revoir , se réjouit Mme Forest.

Une programmation inclusive

La littérature des communautés arc-en-ciel est au rendez-vous cette année avec le Cabaret littéraire LGBTQ+.

Six artistes partagent leurs réalités et leurs opinions à travers de courts textes, des contes et de la poésie au Musée de la civilisation.

L'inclusion et le métissage se font aussi ressentir lors du coup d'envoi du festival qui se fera à l'Impérial Bell avec l'événement Fenêtre sur Haïti.

C'est un programme en textes et en musique autour de onze artistes d'origine haïtienne et de leur univers.

Le festival se poursuit jusqu'au 23 octobre 2022.