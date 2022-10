Pannes à répétition dans un quartier d’Aylmer

Depuis quelques semaines, on dirait que c'est une panne par semaine , explique Martin Jourdain, un résident du quartier rencontré sur la rue. Un soir, je suis sorti à l'extérieur pour rentrer les poubelles, les lumières se sont éteintes et il y a eu une grosse explosion après.

La dernière en date, celle du 27 septembre dernier, a privé plus de 1100 foyers d’électricité. La famille de Renée Thouin, qui a deux enfants en bas âge, a emménagé dans le secteur il y a deux mois. Déjà, le phénomène lui saute au visage.

Renée Thouin habite le quartier des Jardins-Lavigne avec sa conjointe et ses deux enfants depuis deux mois. Photo : Radio-Canada

On est déjà à notre sixième panne. [...] De bonne heure, on s'est rendu compte que ce n'était pas un adon, parce que tu entends les voisins partir les génératrices un peu partout , explique la mère de famille. C'est au minimum tout le temps 4 h, ça vient chambarder ta journée.

Le quartier touché par ces pannes à répétition est toujours le même, ou presque, selon les cartes des pannes d'Hydro-Québec que des citoyens ont transmises à Radio-Canada.

La carte de la panne du 27 septembre dernier. Photo : Radio-Canada

Daniel Verreault, qui habite le quartier depuis 11 ans, a fait ni une ni deux : il s'est doté d'une génératrice, et alimente même ses voisins en cas de besoin. On a des gens ici qui ont des [appareils] pour respirer la nuit. On commence à être inquiets pour eux autres. Je leur apporte des fils pour que justement ils ne perdent pas leur système de respiration , déclare M. Verreault.

Le derecho en cause, selon Hydro-Québec

Nous comprenons bien la frustration des citoyens d’une partie des Jardins Lavigne. [...] Ce n’est pas agréable de manquer d’électricité fréquemment, et pendant des longues périodes , se désole d’entrée de jeu Caroline Milliard, conseillère en relations avec le milieu pour Hydro-Québec.

Caroline Milliard, conseillère en relations avec le milieu, chez Hydro-Québec Photo : Radio-Canada / Mathieu Deroy

Hydro-Québec a enregistré 11 interruptions de service dans le secteur, entre le 1er juin et le 30 septembre. De celles-ci, une seule était planifiée, et six d’entre elles n’étaient que de quelques secondes. Celle du 27 septembre aurait quant à elle été causée par le travail d’un castor, qui a fait tomber un arbre sur une ligne primordiale pour l’alimentation en électricité du quartier.

Selon Caroline Milliard, c’est la végétation qui est en cause dans la majorité des cas, une végétation abondante dans le secteur. Une simple branche d’arbre qui tombe sur un fil électrique peut effectivement priver un quartier complet d’électricité, comme celui des Jardins Lavigne.

On a regardé les pannes des dernières semaines qui se sont produites dans le quartier des Jardins Lavigne, et elles ont été causées par différentes choses, mais la cause principale, c'est la végétation , explique Mme Milliard.

Le derecho du 21 mai dernier a laissé des traces, et ses dommages ne seraient pas étrangers aux pannes que subissent les citoyens des Jardins Lavigne (archives). Photo : CBC / Alexander Behne

Les conditions climatiques des derniers mois n’ont pas aidé non plus, selon la porte-parole, qui cite le derecho du 21 mai dernier.

Un grand nombre d'arbres ont été fragilisés sur tout le territoire ainsi que dans les Laurentides, on a fait des patrouilles, on a abattu des arbres, il nous en reste à abattre. C'est certain qu'il y en a qui sont fragiles, qu'on ne voit pas , poursuit Mme Milliard.

Hydro-Québec a reçu 13 signalements de citoyens en lien avec les pannes du mois de septembre, mais aucune plainte officielle n'a été déposée. La société d'État dit travailler à améliorer la fiabilité du réseau dans le secteur, surtout en vue de l’hiver qui approche.

Nous avons bon espoir que les travaux de végétation qui ont récemment été effectués, ainsi que ceux à venir, vont contribuer largement à améliorer la qualité de service des résidents de ce quartier , conclut Mme Milliard.

Avec les informations d'Alexandra Angers