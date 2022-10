Le peintre Jean Gaudreau rend hommage aux 15 ans du Moulin à images

Jusqu’à juin prochain, les visiteurs du lieu de création et de diffusion culturelle Le Diamant, à Québec, pourront admirer une série de cinq tableaux de grand format réalisés par le peintre québécois Jean Gaudreau. L’artiste propose un hommage à la projection extérieure d’envergure créée en 2008 par Ex Machina et Robert Lepage, dans le contexte du 400e anniversaire de la fondation de la Ville de Québec.