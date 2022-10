Enquête du coroner sur la mort d’Olivier Bruneau : le casse-tête prend forme

À l'époque, Michel Thériault œuvrait à titre d'homme à tout faire et de responsable de la santé et sécurité chez Claridge Homes, le promoteur immobilier du chantier de la tour de condos Icon, où M. Bruneau s'est fait écraser par un bloc de glace qui s'était détaché de l'une des parois.

M. Thériault avait pour tâche d’enlever la neige à l’entrée et à la sortie du site pour minimiser les dangers de glissade auxquels s'exposaient les travailleurs, notamment dans les escaliers.

C'est la compagnie Clean Water Works qui avait été mandatée de retirer les blocs de glace le long des parois. L'entreprise utilisait un système de boyaux d’arrosage à haute pression pour détacher les morceaux de glace de la structure avec un jet à une température de 88 degrés Celsius.

Leur opération avait lieu en soirée lorsque les travailleurs du chantier étaient à la maison. Il arrivait cependant que le soleil faisait fondre une partie de la paroi glacée en journée, ce qui inquiétait certains employés du site, selon M. Thériault.

Olivier Bruneau est mort sur un chantier à Ottawa, le 23 mars 2016. Photo : Facebook

Des documents prouvent toutefois que le jour de l’accident mortel, la compagnie Clean Water Works n’était plus venue sur le chantier depuis le 26 février, soit depuis près d'un mois.

Si ma mémoire est bonne, il y a eu une période de deux ou trois semaines durant laquelle il n’y avait plus de glace sur les murs , se rappelle celui qui était en partie responsable de la sécurité sur le chantier.

« Quelqu'un s’est mis à hurler, alors on s’est dirigé vers le bruit. C’est à ce moment que j’ai vu Olivier en position fœtale. Un travailleur a alors enlevé son manteau pour abriller Olivier pendant que j’appelais le 9-1-1. J’ai ensuite guidé les ambulanciers jusqu’au lieu de l'accident pour qu’ils puissent faire leur travail. » — Une citation de Michel Thériault, un responsable de la santé et sécurité chez Claridge Homes

M. Thériault avait également dû soumettre un rapport quelques mois plus tôt, lorsqu'un premier bloc de glace était tombé sur le dos d’un travailleur. Celui-ci s'en était tiré sans blessures majeures, avec une marque rouge sur une de ses épaules.

Selon le témoin, il n'était pas suffisamment expérimenté pour prévenir tous les risques sur un chantier d'une telle envergure.

J’étais relativement nouveau dans la compagnie et j’ai fait mes débuts en tant que responsable de la sécurité sur un chantier 20 pieds de profondeur pour un immeuble de cinq étages , souligne l'homme à tout faire.

Dix-huit mois plus tard, je me suis fait transférer au chantier de l’immeuble le plus haut d’Ottawa dans le trou le plus profond au Canada. Je n’avais aucune formation à savoir comment gérer la présence de glace dans un chantier d’excavation. À ma connaissance, il n’y avait aucune loi à l’époque pour dicter comment se défaire de la glace en toute sécurité , déplore M. Thériault.

Plus tôt en journée, le directeur régional du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences (MTIFDC) de l'Ontario, Malcolm McKay, a aussi témoigné pour expliquer les différentes procédures à suivre lorsqu'un danger est identifié sur un chantier.

En tout, l'enquête du coroner devrait permettre d'entendre un total de 16 témoins sur une durée de 9 jours. Elle est accessible au public dans les deux langues officielles au moyen de la traduction instantanée.