Les prix des billets de ski à la hausse cet hiver dans l’Est-du-Québec

Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, les augmentations des prix des billets varient entre 3 % et 10 %, principalement à cause de l’augmentation des salaires et du prix de l’essence.

Skier coûtera plus cher cette années dans l'Est-du-Québec. Photo : Radio-Canada

À Murdochville, les prix de toutes les activités de ski ont dû augmenter de 10 % pour faire face à l'inflation.

C’est aussi le cas pour le parc du Mont-Saint-Mathieu, situé près de Trois-Pistoles.

On a été beaucoup dans le développement, on a réalisé de belles choses dernièrement. On croit vraiment au produit et on pense que le 10 % d’augmentation est minime avec tout ce qu’on offre comme infrastructure , explique la directrice générale du parc, Annie Couture.

Skier au Mont-Saint-Mathieu coutera environ 10 % de plus cet hiver. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Pour sa part, le directeur général du parc régional de Val-d'Irène, Manuel Cantin, indique avoir limité la hausse à 6 % cette année.

Évidemment, les loisirs, c’est le premier endroit où les gens vont couper. On fait partie des régions les plus défavorisées du Québec. Donc, on a décidé d’y aller avec un moindre pourcentage. On a eu quand même deux à trois belles années derrière nous , indique-t-il.

« On tient à conserver ce service pour notre population à prix abordable. » — Une citation de Manuel Cantin, directeur général du parc régional de Val-d'Irène

À Matane, la directrice du Mont-Castor, Annie Joncas, a fait le choix de limiter la hausse de 5 % cette année.

Notre salaire minimum est plus élevé que le salaire minimum en vigueur au Québec. Ensuite, la dameuse : damer une montagne, ça prend beaucoup d’essence. On a encore une remontée mécanique qui fonctionne à l'essence , détaille-t-elle.

« Ce sont deux enjeux importants : l’augmentation des salaires et des prix de l’essence. » — Une citation de Annie Joncas, directrice du Mont-Castor

Annie Joncas, directrice du Mont-Castor. Photo : Radio-Canada

Au Québec, des augmentations entre 2 % et 7 %

La responsable des communications de l’Association des stations du ski du Québec, Sophie Leblanc-Leroux, avance que la moyenne des augmentations dans la province est entre 2 % et 7 %.

Les membres de son organisation ont dû faire des choix, sachant qu’ils sortent de deux années difficiles avec la pandémie.

On voit une hausse des coûts d’exploitation et des salaires qui vont jusqu’à 20 % dans certains cas. C’est sûr que les stations de ski veulent être créatives et limiter les hausses tout en maintenant des services de haute qualité et souhaitent demeurer concurrentielles par rapport à l’ensemble des offres de loisirs , explique-t-elle.

Pour sa part, la SEPAQ a augmenté le prix de ses billets de ski de fond de 30 % dans certains secteurs de son réseau. La société d’État assure toutefois que ces augmentations ne touchent pas l’Est-du-Québec.

Les parcs nationaux du Bic et de la Gaspésie n’ont pas subi d’augmentation des droits d’accès pour l’hiver 2023.

Avec les informations de Jean-François Deschênes