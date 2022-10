Accusée de banaliser la discrimination des minorités, Danielle Smith s’explique

Ils ont été le groupe le plus discriminé dont j'ai été témoin au cours de ma vie , a-t-elle lancé lors de ses premières heures en tant que première ministre de l'Alberta mardi.

Je tiens à préciser que je n'avais pas l'intention de banaliser de quelque manière que ce soit la discrimination à laquelle sont confrontées les communautés minoritaires et d'autres groupes persécutés, ici au Canada et dans le monde entier, ni de créer de fausses équivalences avec la terrible discrimination historique et la persécution subies par tant de groupes minoritaires au cours des dernières décennies et des derniers siècles , indique-t-elle dans un communiqué publié mercredi.

Je m'engage à écouter, à apprendre et à aborder les problèmes qui touchent les communautés minoritaires , peut-on lire.

Selon le communiqué, son bureau organisera des réunions pour l'aider à mieux comprendre ce à quoi ces communautés sont confrontées.

Vive réaction

Elle a marginalisé et pris à la légère le traumatisme, le préjudice permanent, la discrimination, le racisme [contre] les peuples des Premières Nations , déplore Rachel Snow, juriste autochtone et membre de la nation Stoney Nakoda.

Pour sa part, la cheffe du Nouveau Parti démocratique de l’Alberta et de l'opposition officielle à l'Assemblée législative, Rachel Notley, qualifie les commentaires de Danielle Smith de complètement irrespectueux et de sourds à la lumière de tout le travail auquel nous nous engageons collectivement en matière de vérité et de réconciliation .

Pour Anila Lee Yuen, la présidente-directrice générale du Centre pour les nouveaux arrivants à Calgary, ces commentaires annoncent une nouvelle bataille.

Je l'ai senti dans mon estomac et mon cœur s'est enfoncé et j'ai pensé : "C'est reparti, nous allons devoir défendre notre droit d'être ici" , raconte-t-elle.

« Je n'ai pas le choix d'avoir la peau foncée que j'ai, je n'ai pas le choix de naître femme. » — Une citation de Anila Lee Yuen, présidente-directrice générale du Centre pour les nouveaux arrivants à Calgary

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, s'est également moqué de la comparaison faite par Danielle Smith.

C'est ridicule, très franchement , dit-il.

« Nous vivons une période critique et le fait que la nouvelle première ministre se concentre sur une petite partie de la population qui a choisi de ne pas se faire vacciner alors qu'il y a tous ces autres défis me semble irréfléchi, et je ne suis tout simplement pas d'accord avec elle. » — Une citation de John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique

La Fédération juive d'Edmonton a contacté le bureau de la première ministre.

Nous souhaitons rencontrer la première ministre pour discuter de l'antisémitisme, de la discrimination dans notre communauté et d'autres en Alberta, de la nécessité d'une éducation obligatoire sur l'Holocauste et de l'histoire de la communauté juive de l'Alberta , a écrit la Fédération dans une déclaration sur les médias sociaux.

Avec les informations d’Elise von Scheel