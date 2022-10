Dernière ligne droite pour la 19e Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest

La 19e Assemblée des Territoires du Nord-Ouest fait son retour en Chambre jeudi, et beaucoup de travail reste encore à faire pour mettre en œuvre la vingtaine de priorités de ce gouvernement avant les élections territoriales de 2023.

L’Assemblée législative siège 13 jours cet automne, avant de faire une pause et de reprendre la session aux mois de février et mars 2023. Les travaux de la 19e Assemblée se poursuivront ensuite pendant 14 jours échelonnés en mai, juin et août 2023.

Le leader du gouvernement à l’Assemblée, le ministre R.J. Simpson, dit dans une déclaration écrite que puisqu’il ne reste qu'une année avant les prochaines élections, le gouvernement devra prioriser certains dossiers.

« Une grande partie de cette session sera consacrée à l'examen du budget des dépenses de 2023-2024. Nous discuterons de plusieurs projets de loi, qui se trouvent actuellement à diverses étapes du processus législatif, et nous aborderons des sujets importants qui touchent les résidents des T.N.-O . » — Une citation de R.J. Simpson, leader du gouvernement

Aucune revendication territoriale réglée

Parmi les priorités adoptées en début de mandat, en 2019, notons le règlement et la mise en œuvre des ententes sur les traités, les terres, les ressources et l’autonomie gouvernementale.

Rylund Johnson, député de Yellowknife Nord, se désole de voir que cet objectif est loin d’avoir été atteint : La première ministre [...] s’était engagée durant ce mandat à régler deux ententes sur les 17 en cours. Deux ententes, ce n’était pas tellement ambitieux, et jusqu’à présent, nous n’en avons pas réglé une.

Rylund Johnson est le député de Yellowknife Nord. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Le député est toutefois optimiste que l’Assemblée tiendra promesse et fera des progrès dans ce domaine au cours des 12 prochains mois.

L’économie et le logement

Le député de Tu Nedhé-Wiilideh, Richard Edjericon, pense que le gouvernement devra faire de l'économie sa priorité l'année prochaine. La limite permise de la dette, actuellement de 1,8 milliard de dollars, est presque atteinte, selon le député.

« Le futur de l’économie des Territoires du Nord-Ouest est plutôt glauque. Les mines de diamants sont en mode de remise en état maintenant, et des gens vont perdre leurs emplois d’ici cinq ans. C’est inquiétant. » — Une citation de Richard Edjericon , député de Tu Nedhé-Wiilideh

Richard Edjericon, député de Tu Nedhé-Wiilideh. Photo : Avec la permission de Richard Edjericon

Richard Edjericon espère aussi qu’il y aura de l’argent pour le logement social dans le prochain budget du gouvernement. Les logements dans les communautés ont un grand besoin de rénovations, dit-il. Le logement va être la priorité no 1 du budget, et aussi ma priorité.

Les droits des peuples autochtones

La pandémie a ralenti les travaux de l’Assemblée au cours des deux dernières années, mais, selon Rylund Johnson, davantage de progrès auraient pu être accomplis dans certains dossiers, comme celui de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

Cette déclaration a été adoptée par le gouvernement fédéral en juin 2021, et également par la Colombie-Britannique, et fait partie des priorités de cette 19e Assemblée.

Nous n’avons pas fait avancer un projet de loi, ou établi de plan d’action pour mettre en œuvre la déclaration, alors n’importe lequel sorte de plan, à ce moment-ci- serait bénéfique , explique le député de Yellowknife Nord.

Parmi les autres priorités, il y a celle de l'embauche de personnel dans le secteur de la santé, la création d'une université polytechnique à Yellowknife et l'adoption du projet de révision de la Loi sur les boissons alcoolisées des T.N.-O. Le gouvernement devrait aussi se prononcer sur le changement d’heure saisonnier, qui a fait l’objet d’une consultation publique au printemps 2022.

La première ministre Caroline Cochrane et la députée de Thebacha, Frieda Martselos, seront exceptionnellement absentes lors de l’ouverture des travaux, alors qu’elles participent cette semaine à l’Assemblée du Cercle arctique, en Islande.